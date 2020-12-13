Медики выяснили, как легко уничтожить коронавирус 13.12.2020, 8:41

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Это можно сделать благодаря ежедневной привычке.

Американские ученые провели исследования и выяснили, что вирус уничтожает зубная паста, но не каждая.

Как сообщает Charter97.org со ссылкой на материалы издания British Dental Journal, в испытания приняли 250 зараженных людей, анализы которых после использования ополаскивателя и зубной пасты доказали высокий результат уничтожения вируса. Согласно данным исследования, в ротовой полости с вероятностью 99,9%, может зубная паста в состав которых входит цинк и олово.

Также вирус сможет победить жидкость для полоскания для полоскания рта, содержащая цинк и олово.

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