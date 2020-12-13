закрыть
13 декабря 2020, воскресенье, 9:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Медики выяснили, как легко уничтожить коронавирус

  • 13.12.2020, 8:41
  • 4,151
Медики выяснили, как легко уничтожить коронавирус

Это можно сделать благодаря ежедневной привычке.

Американские ученые провели исследования и выяснили, что вирус уничтожает зубная паста, но не каждая.

Как сообщает Charter97.org со ссылкой на материалы издания British Dental Journal, в испытания приняли 250 зараженных людей, анализы которых после использования ополаскивателя и зубной пасты доказали высокий результат уничтожения вируса. Согласно данным исследования, в ротовой полости с вероятностью 99,9%, может зубная паста в состав которых входит цинк и олово.

Также вирус сможет победить жидкость для полоскания для полоскания рта, содержащая цинк и олово.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Беларусь: путь от протеста к революции
Беларусь: путь от протеста к революции Григорий Меламедов, «Эхо Москвы»
Эх, Францевич...
Эх, Францевич... Андрей Санников
Саша, родиной не пугай
Саша, родиной не пугай Ирина Халип
Процесс международной изоляции режима дошел до его любимой игрушки
Процесс международной изоляции режима дошел до его любимой игрушки Валерий Карбалевич