Ученые назвали напиток, повышающий мозговую активность с утра 13 13.12.2020, 9:18

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По бодрящему эффекту и положительным свойствам он превосходит даже кофе.

Медики назвали напиток, за счет которого можно эффективно повысить мозговую активность с утра. По своему бодрящему эффекту и положительным свойствам он превосходит даже кофе, пишет orthodox.od.ua.

Хотя кофе действительно помогает запустить работу мозга после пробуждения, однако он также оказывает раздражающее действие на нервную систему. Более полезной и не менее эффективной заменой может стать какао. Напиток содержит в себе значительные дозы флавоноидов, стимулирует кровоснабжение главного органа ЦНС, а также помогает в насыщении крови кислородом. Подтвердить положительные свойства какао удалось ученым из Великобритании в рамках эксперимента.

В процессе добровольцев разделили на три группы. Первая из них получала какао, вторая схожий напиток без флавоноидов, а третья являлась контрольной и обходилась без дополнительной стимуляции. В итоге те, кто пили какао, справлялись с математическими задачами на 11% быстрее.

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