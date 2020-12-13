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Нация лидеров

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  • 13.12.2020, 9:31
  • 2,539
Нация лидеров
Фото: @natbelographic

Для Беларуси важно, чтобы таких людей, как ты, было много.

Лидер - это каждый из нас. Мы сами лидеры своей жизни и судьбы, пишет телеграм-канал «Рабкор».

Лидер способен к принятию решений и готов нести за них ответственность.

Он заботится об окружающих людях.

Он способен зажечь других людей своими идеями.

Он умеет спокойно и с достоинством признавать свои ошибки, просит прощения и исправляет их.

Вспомни случаи, когда тебе удавалось уговорить другого человека оказать тебе или другому помощь?

Вспомни ситуации, когда ты смог (смогла) организовать других на какое-либо дело: хоть на шашлыки, хоть в баню, а, может, и на митинг.

Ну, все, ты точно лидер!

Если серьезно, лидером может считаться тот, кто находится в движении, переламывая текущую ситуацию.

Он берет ответственность за свою жизнь и строит ее сам!

Более того, он расширяет свои возможности и берет ответственность за других людей!

Для Беларуси важно, чтобы таких людей, как ты, было много!

Мы - нация лидеров!

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