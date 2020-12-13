Белорусская мясо-молочка фактически стала банкротом 14 13.12.2020, 10:13

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Предприятия оказались не способны расплатиться по своим обязательствам.

Гордость Таракана и предмет зависти недалеких граждан России и Украины - белорусская мясо-молочка является фактическим банкротом. Предприятия в очередной раз оказались не способны расплатиться по своим обязательствам, потому государственный бюджет спешит на помощь, пишет телеграм-канал «Экономика Беларуси».

Правительство выдаст молокозаводам и мясокомбинатам субсидии на уплату части процентов по кредитам. Соответствующее постановление Совета Министров от 9 декабря 2020 года №715 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

Речь идет о кредитах на текущую деятельность восьми предприятиям - Верхнедвинскому маслосырзаводу, Витебскому мясокомбинату, Глубокскому молочно-консервному комбинату, ОАО «Молоко», Оршанскому мясоконсервному комбинату, Полоцкому молочному комбинату, Поставскому молочному заводу, Глубокскому мясокомбинату.

Субсидии выделяются из средств республиканского бюджета, предусмотренных на прочие вопросы в области сельского хозяйства.

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