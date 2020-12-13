БЖД ввела новый график движения поездов 1 13.12.2020, 10:40

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Что будет с составами международного следования?

Белорусская железная дорога ввела новый график движения поездов на дорогах стран СНГ и Балтии на 2020/2021 год. Он начал действовать с 00.00 часов 13 декабря 2020 года, сообщается на сайте перевозчика.

Внутриреспубликанские перевозки

«С учетом анализа динамики спроса на перевозки по основным направлениям в новом графике расширена маршрутная сеть поездов межрегиональных линий и региональных линий бизнес-класса.

Впервые перевозки в сообщении Минск-Могилев будут осуществляться комфортабельным моторвагонным подвижным составом бизнес-класса. Предусматривается ежедневное курсирование до трех пар дизель-поездов серии ДП.

Также в новом графике по пятницам и воскресеньям предусмотрено курсирование поезда бизнес-класса Минск-Пинск. Перевозки будут осуществляться современными дизель-поездами ДП3. Кроме того, до трех пар в сутки будет увеличена частота обращения ежедневных поездов межрегиональных линий бизнес-класса между Минском и Витебском.

В региональном сообщении с учетом сложившегося пассажиропотока предусмотрено курсирование до 632 поездов региональных линий экономкласса в сутки — с сохранением основных маршрутов в часы пик и пересадочного сообщения по пассажирообразующим станциям.

Международное сообщение

С апреля 2020 года по решению ряда государств в связи со сложной эпидемической ситуацией было полностью приостановлено международное пассажирское железнодорожное сообщение.

При условии возобновления международных пассажирских перевозок новым графиком предусмотрено курсирование 53 пар поездов, из которых 30 пар формирования Белорусской железной дороги с сохранением основных маршрутных направлений: до Москвы, Санкт-Петербурга, Адлера, Минеральных Вод, Анапы, Архангельска, Вильнюса, Киева, Варшавы, Праги, Одессы, Мурманска, Казани, Екатеринбурга и др.

Кроме этого, в новом графике в рамках реализации совместного проекта Белорусской железной дороги и ОАО «РЖД» по организации дневного (скоростного) пассажирского сообщения предусмотрено курсирование двух пар поездов Москва-Минск, обслуживаемых современным моторвагонным подвижным составом», — сообщает перевозчик.

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