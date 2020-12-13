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Я выхожу!

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  • 13.12.2020, 11:06
  • 4,396
Я выхожу!

Мы все — солдаты армии света.

Жизненные циклы белорусов определены теперь одной неделей: с понедельника по субботу мы ищем задержанных, забираем их из ИВС, устраиваем локальные активности, пьем чай, зарабатываем деньги, передаем передачи, пишем жалобы и опротестования, следим за успехами за границей, придумываем формы и содержание шагов, закупаем теплую одежду, воду, шоколадки, готовим тревожный пакет, волнуемся, радуемся, живем, написал Charter97.org читатель.

Мы ходим по улице, видим знаки в окнах и на тротуарах, на столбах и зданиях, смотрим видео с активностями родного района и ждем.

В воскресное утро мы объясняем детям, кому звонить и что говорить, тепло одеваемся, раскладываем по карманам сухой паек и идем спасать страну.

Мы знаем, что слева от нас будет идти мужчина, который привез сестру из Жодино, а справа - девушка, которая дежурила под РУВД. Впереди - парень, который пишет патриотические тексты, а сзади - тот, который сидел за нас три раза в тюрьме.

В этой войне нет случайных людей.

Нет людей, которых обошел стороной террор, беззаконие, у кого не болит сердце за нашу родину.

Мы солдаты армии света.

Героизм наших боевых товарищей восхищает весь мир.

Наша присяга - слезы миллионов белорусов.

Наш долг - свободная от нечисти, независимая страна.

Так случилось, что мы взяли судьбу нации в свои руки.

И мы с честью будем нести свое гордое звание - БЕЛОРУС.

#ЯВЫХОЖУ

Маленькими шагами к большой победе!

Жыве Беларусь!

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