закрыть
13 декабря 2020, воскресенье, 13:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые: Масса созданных людьми предметов на Земле превысила массу всего живого

5
  • 13.12.2020, 11:36
  • 3,012
Ученые: Масса созданных людьми предметов на Земле превысила массу всего живого

Что будет через 20 лет?

Ученые посчитали массу искусственного материала, созданного с 1900 года и до 2020 года, и сравнили ее с массой всего живого на планете (биомассой). Их исследование показывает, что из-за увеличения потребления и развития городов масса искусственных предметов превысила биомассу, сообщает unian.net.

В начале ХХ века масса антропогенных объектов была равна примерно 3% общей биомассы в 1,1 тератонны (нужно добавить 12 нулей). В 2020 году масса искусственных материалов достигла 1,1 тератонны и превысила массу всего живого.

Наибольшее влияние на увеличение массы искусственных объектов имели строительные материалы, в частности кирпич, бетон и асфальт. Также значительное влияние имеют пластиковые предметы. Масса предметов, изготовленных людьми, составляла 5% от биомассы в годы после Второй мировой войны. Потом разрыв начал быстро сокращаться.

Последние пять лет человечество производит предметы со скоростью 30 гигатонн (добавить 9 нулей) в год. По прогнозам ученых, если производство будет продолжаться такими темпами до 2040 года, то масса искусственных предметов возрастет втрое до 3 тератонн.

Увеличение массы антропогенных объектов влияет, в частности, на растения. Так, из-за вырубки лесов, застройки, посевов сельскохозяйственных культур уменьшается разнообразие растений.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Беларусь: путь от протеста к революции
Беларусь: путь от протеста к революции Григорий Меламедов
Эх, Францевич...
Эх, Францевич... Андрей Санников
Саша, родиной не пугай
Саша, родиной не пугай Ирина Халип
Процесс международной изоляции режима дошел до его любимой игрушки
Процесс международной изоляции режима дошел до его любимой игрушки Валерий Карбалевич