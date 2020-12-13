Сегодня в 12.00 начнется традиционный воскресный Марш 13.12.2020, 11:52

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Люди будут собираться во дворах.

Сегодня в Беларуси в 12.00 часов начнется традиционный воскресный Марш.

Ряд телеграм-каналов предложили назвать его Маршем народного обвинения.

Марши начнутся во дворах, по месту жительства протестующих.

«Формат прежний – марши районов, которые стартуют в полдень прямо в вашем дворе и пройдут по согласованному в ваших чатах маршруту и графику.

В этот раз мы не будем называть общих для районов точек сбора, так как в большинстве районов их уже согласовали и объявили. Вы знаете их из районных чатов – или узнаете от соседей, встретившись с ними в 12.00 в вашем дворе», — пишут телеграм-каналы.

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