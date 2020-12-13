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Прием в державных палатах

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  • Алексей Мельников
  • 13.12.2020, 11:57
  • 3,815
Прием в державных палатах

Главное впечатление от встречи – верховная некомпетентность.

Холеный, загорелый на жарком сочинском солнце, одетый в отличный мягкий костюм, рубашку приятного цвета и галстук византийского, императорского оттенка, бывалый руководитель широким скрипом распахнул златые кремлевские ворота для придворной правозащиты: "Входи, СПЧ! Поговорим!". Те согбенно потянулись в палаты, взявшись за руки, вздрагивая, с оглядкой. Включились говорильные "терки". Хозяин сидел за столом – деловито записывал для корзины, поднимал голову, морщил лоб. У иных речь текла едва не дерзко, но в целом почитание благоухало с экранов.

Главное впечатление от встречи – верховная некомпетентность.

Решил встретиться с правозащитой – готовься. Попроси у подчиненных документы по всем известным резонансам – Славина, Сафронов. Потрать время. Сделай конспект. Понятно, какие будут вопросы. Готовься заранее. Придумай поручения. Что ты выходишь на люди и заголяешь пред ними чистую тетрадь с несделанным д/з, показываешь, что не разбираешься в предмете! "Не надо, Лёлик".

То же с "иноагентами", где первоначальный ярлык на финансирование превращен в политклеймо или нашивку, вроде той, против которой победно воевали наши отцы и деды.

Раз начал говорить, то объясни внятно, покажи на пальцах, какой, к примеру, вред России, наносит объединение избирателей "Голос", получающее финансирование из-за границы? Чем плохо гражданам России то, что "Голос" готовит наблюдателей на выборы, а те ловят за руку державное ворье, главная цель которого сохраниться на правящих местах и красть налоги граждан на зарубежные виллы? Или у нас – граждан, и тебя – руководителя, на выборах разные цели? "Меня терзают смутные сомнения".

Давай, поступим так – с 2021-го разом ликвидируем все "общаги" (общественные палаты), а деньги, которые они сосут из бюджета, отдадим "Голосу" - на развертывание сети наблюдателей в 500 тысяч человек по всей России. Пол-лимона! Не кисло!? Пусть иностранные фонды ахнут от такой щедрости, захлопают в ладоши, закроют финансы на Россию, выключат в них денежный ток, просушат трубы вторым северным потоком. Встреться с Мелконьянцем, подари ему, осклабясь, под камеры сертификат, пожми руку, вручи грамоту.

Хорошо. Допустим про Славину и Сафронова мы хорошо знаем и можем судить, сопоставив с фактами слова высшего руководителя. Здесь некомпетентность очевидна. А с другими вопросами, где секретность? Где у нас, побитых ковидом горожан и сельчан, не так много данных? Оборона, безопасность, Чечня под Кадыровым, внешняя политика, секретные операции? Там совещания проходят с тем же уровнем подготовки руководителя – когда мнение формируется по ходу, из рассказов приглашенных?

Караул не устал. Он крепко стоит на стороже, ждет перевода в губернаторы. "Табакерка золотая, фунтовая" дремлет в музее. Вопрос с тем, кто сидит под охраной караула и смотрит, прищурясь, на царское золото в вековом Кремле. Здоров, прекрасно одет, малосведущ.

Алексей Мельников, ЖЖ

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