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Почему еда в России и дальше будет дорожать

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  • Сергей Шелин, «Росбалт»
  • 13.12.2020, 12:06
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Почему еда в России и дальше будет дорожать

В Кремле затеяли очередную нелепую кампанию.

Принесет ли выгоду российским гражданам провозглашенная президентом Путиным и спешно развернутая премьером Мишустиным битва за дешевизну еды? Представьте, принесет. Но маленькую и ненадолго.

Уже через несколько месяцев рядовой россиянин должен будет платить за продукты питания не меньше, а больше, чем тратил бы без этой начальственной заботы.

Однако начнем с другого. Существует ли сама проблема ускоренного дорожания еды? Да, существует. Исследовательский холдинг «Ромир», изучающий фактические траты россиян на покупки, сообщает, что цены на продукты повседневного спроса сейчас на 14% выше, чем год назад.

А Росстат, методики которого нацелены на резкое занижение инфляции, утверждает, что индекс цен на продукты питания (нынешний ноябрь к прошлогоднему) вырос на 5,8%. Даже в оптике казенной статистики еда дорожает явно быстрее, чем непродовольственные товары (4,5%).

Притом локомотивами роста цен на продовольствие выступают, по Росстату, овощи и фрукты, которые, по его расчетам, подорожали на 12,4%, в то время как все прочие продукты питания — суммарно на 5%. Запомним этот факт.

А пока обратим внимание на то, что замеры фонда «Общественное мнение» показывают в декабре, во-первых, наивысшие в этом году инфляционные опасения (52% опрошенных ожидают ускорения роста цен в ближайший месяц), а во-вторых, фиксируют снижение рейтингов Владимира Путина, «Единой России» и правительства в целом. Но не лично Михаила Мишустина. Его индикаторы остаются прежними. Запомним и это.

Теперь об авральных мерах, предпринятых сейчас правительством. Путин публично возмутился дороговизной для народа подсолнечного масла, сахарного песка и хлеба. По пунктам следуя за вождем, кабинет резко повысил вывозную пошлину на семена подсолнечника, начал подготовку к восстановлению пошлины на экспорт пшеницы и введет что-то, напоминающее твердые цены на сахар и подсолнечное масло.

«Мы же с вами знаем, что нужно делать в этих случаях», — подсказал Путин. И в самом деле знают. Потому что за последние годы несколько раз уже экспериментировали с запретами на экспорт, фиксированными ценами и прочими рецептами в советском вкусе.

Каждый раз получалось плохо. Производители и торговые сети начинали уклоняться от поставок и продаж продуктов по невыгодным для себя ценам. Опекаемые начальством разновидности еды становились дефицитными. Чем дольше власти настаивали на своих запретах и предписаниях, тем хуже шли дела. Потом запреты, наконец, отменяли, товары возвращались в магазины, но цены круто взлетали вверх. Покупатель разом платил и за обиды торговцев и производителей, и за заботу о себе вождей.

Эксперты выражают надежду, что нынешняя кампания будет недолгой и обойдется поэтому не слишком дорого.

Возможно и так. Ведь все это продуктовое шоу затеяно, как можно судить, из пиаровских соображений, а то и просто из интриганских.

Ясно, что ежегодную путинскую пресс-конференцию, устраиваемую после многомесячных необращений к массам и назначенную на предстоящий четверг, надо сдобрить хоть какими-то подарками. А то получится совсем уж неловко. Вот и придуман выход к народу с сахаром и маслом.

И это, возможно, не единственная причина пищевой кампании. В начале декабря в Telegram появились байки про докладную записку о дороговизне еды, поданную вождю некими лицами, которые подкапываются под Мишустина.

Достоверность этого не проверить, но излишняя устойчивость рейтингов премьера вряд ли нравится Путину. Косвенным указанием на какие-то подковерные события можно считать и ту чрезвычайную серьезность, с которой премьер воспринял пищевые поручения вождя. Обращение Мишустина к вице-премьерам и министрам было непривычно эмоциональным, а стремительность, с которой они ринулись выполнять его приказы, выглядела странной для нашего сонного чиновного царства.

В любом случае подлинные приоритеты экономической политики нашего режима нацелены вовсе не на рост доступности еды для народа. Не зря одновременно с повелением сделать дешевым сахар постановили сделать дорогими помидоры. Такое вот эффектное календарное совпадение.

Запрет (через Россельхознадзор, естественно) ввозить томаты из Азербайджана, а это 38% российского их импорта, объясняют желанием наказать Баку за протурецкость. Возможно, это тоже сказалось. Но «отечественные производители» давно уже просили перекрыть ввоз помидоров из-за границы, ссылаясь на то, что дешевые иностранные томаты сбивают им цены. Теперь не будут сбивать. А мы ведь уже запомнили, что вклад овощей и фруктов в общее подорожание еды заметно больше, чем вклад масла и песка.

Так что призыв Мишустина «не наживаться на людях» обращен не ко всем домашним производителям, а только к некоторым, которые временно попали под раздачу. Остальным «наживаться» станет еще удобнее.

Даже в условиях девальвации рубля цены на еду растут явно быстрее, чем могли бы. Причина этого — в самоэмбарго на западные продукты, постоянно дополняемом локальными ввозными запретами по лоббистским заявкам. И в «импортозамещении», которое увековечивает монополизм и неэффективность домашних аграрных баронов.

Ради показного и краткосрочного удешевления отдельно взятых продуктов вожди сейчас жмут на газ и тормоз одновременно. Но это тактика. А вот помощь тому, чтобы еда стоила дорого, — это стратегия.

Сергей Шелин, «Росбалт»

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