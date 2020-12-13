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Чемпионка Беларуси по кикбоксингу вышла на бой под бело-красно-белым флагом

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  • 13.12.2020, 12:38
  • 3,859
Чемпионка Беларуси по кикбоксингу вышла на бой под бело-красно-белым флагом

Эффектное появление.

Как сообщает «Трибуна», чемпионка Беларуси по кикбоксингу Виктория Дворянинович вышла под БЧБ-флагом на турнире ММА в Китае. Эффектное появление.

Напомним, боец ММА Марк Медведев вышел праздновать победу с бело-красно-белым флагом.

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