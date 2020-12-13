Чемпионка Беларуси по кикбоксингу вышла на бой под бело-красно-белым флагом 4 13.12.2020, 12:38

3,859

Эффектное появление.

Как сообщает «Трибуна», чемпионка Беларуси по кикбоксингу Виктория Дворянинович вышла под БЧБ-флагом на турнире ММА в Китае. Эффектное появление.

Напомним, боец ММА Марк Медведев вышел праздновать победу с бело-красно-белым флагом.

Чемпионка Беларуси по кикбоксингу Виктория Дворянинович вышла под БЧБ-флагом на турнире ММА в Китае.

Источник: https://t.co/uRzz5kXV40 pic.twitter.com/4yD99ulfEG — charter97.org (@charter_97) December 13, 2020

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».