Чемпионка Беларуси по кикбоксингу вышла на бой под бело-красно-белым флагом

Чемпионка Беларуси по кикбоксингу вышла на бой под бело-красно-белым флагом4
- 13.12.2020, 12:38
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Эффектное появление.
Как сообщает «Трибуна», чемпионка Беларуси по кикбоксингу Виктория Дворянинович вышла под БЧБ-флагом на турнире ММА в Китае. Эффектное появление.
Напомним, боец ММА Марк Медведев вышел праздновать победу с бело-красно-белым флагом.
Чемпионка Беларуси по кикбоксингу Виктория Дворянинович вышла под БЧБ-флагом на турнире ММА в Китае.— charter97.org (@charter_97) December 13, 2020
Источник: https://t.co/uRzz5kXV40 pic.twitter.com/4yD99ulfEG