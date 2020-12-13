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В Канаде будут платить компенсацию за побочные эффекты от вакцин

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  • 13.12.2020, 14:26
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В Канаде будут платить компенсацию за побочные эффекты от вакцин

Cерьезные усложнения после вакцинации бывают крайне редко — не чаще одного случая на миллион.

В Канаде будут выплачивать компенсацию, если после вакцинации у кого-то будут серьезные побочные эффекты. Об этом 10 декабря сообщили в Агентстве общественного здоровья Канады, сообщает "Гордон".

Компенсация будет распространяться на все вакцины, которые официально используются с разрешения департамента здравоохранения страны, в том числе и на вакцину против COVID-19.

В ведомстве отметили, что после вакцинации нередко возникают легкие и безвредные побочные эффекты и это нормальная реакция организма на приобретение иммунитета против болезни. Вместе с тем, серьезная побочная реакция на вакцину также возможна, но случается крайне редко (менее одного случая на миллион).

Именно из-за тяжелых случаев побочных эффектов Агентство общественного здоровья Канады и приняло решение о введении программы поддержки для людей с усложнениями после вакцинации.

10 декабря министерство здравоохранения Канады одобрило вакцину BNT162b2 от коронавирусной инфекции производства американской компании Pfizer и немецкой BioNTech для иммунизации граждан страны.

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