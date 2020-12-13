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Чиновникам не удается «обуздать» инфляцию

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  • 13.12.2020, 14:57
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Чиновникам не удается «обуздать» инфляцию
Фото: tut.by

Дорожает почти все — от водки и лекарств до сахара и ЖКУ.

В Беларуси продолжает разгоняться инфляция. По данным статистики, дорожают большинство товаров и услуг, даже те, на которые чиновники сдерживают цены. По многим позициям рост цен заметно выше, чем планировалось. Годовая инфляция и стремится к рекорду за последние 4 года. К примеру, ЖКУ в ноябре в годовом выражении, по данным Нацбанка, подорожали на 8,4%. В ноябре из продуктов среди лидеров по подорожанию оказались сахар, картофель, яйца, говядина. Чиновники пояснили, почему растут цены. Спойлер: виноваты ослабший белорусский рубль и неблагоприятная внешняя конъюнктура, из-за чего стремительно дорожает импорт, пишет tut.by.

На какие продукты в ноябре больше всего выросли цены

Среди продуктов в лидерах по подорожанию в ноябре оказались свежие помидоры (+30,2%), свежие огурцы (+20,1%), виноград (+15,6%), сладкий перец (+8,5%).

«По сравнению с предыдущим месяцем в ноябре наибольший рост цен сезонно отмечается на отдельные товары сегмента плодовоовощной продукции. Так, цены на картофель увеличены на 3,1%, — поясняют в МАРТ. — В овощной группе сезонно подорожали помидоры, огурцы и перец ввиду окончания их производства в открытом грунте и начала — в защищенном. На остальные овощи цены снижены от 1,1 до 3,8%. Фрукты подешевели от 2,9 до 5,6%».

В лидерах по росту цен в ноябре также значатся сахар (+7,2%), масло растительное, без оливкового (+6,9%), яйца (+5,2%), икра лососевых рыб (+4,2%), картофель (+3,1%), говядина, кроме бескостного мяса (+2,8%).

В последний раз картофель так заметно дорожал в ноябре в 2016 году — на 3,7%. К примеру, в ноябре 2017-го подешевел на 0,6%, а прошлого года стал доступнее на 0,8%.

Овощи в ноябре в целом подорожали в прошлом месяце на 13,3%.

Есть продукты (пусть их и немного), которые в ноябре подешевели. Среди них — яблоки (-3,7%), груши (-2,2%), овсяные хлопья (-2,7%), пшенная крупа (-4,4%).

«В группе продовольственных товаров также отмечается рост цен на мясо и мясопродукты на 0,5%, фиксируется удорожание молока и молочных продуктов на 0,8%, масел и жиров — на 2,8%», — уточняют в МАРТ.

Водка в ноябре подорожала на 0,2%.

Дорожают лекарства и услуги связи. Что с ценами на непродовольственные товары и услуги

В группе непродовольственных товаров при удешевлении обуви на 2,5% и незначительном снижении цен на парфюмерно-косметические товары в целом отмечается умеренная динамика цен.

В сфере регулируемого ценообразования по итогам месяца прирост цен и тарифов в годовом выражении составил 6,5%, уточняют в МАРТ. То есть даже товары и услуги, цены на которые регулирует государство, дорожают быстрее, чем запланированная инфляция на год (план — до 5%, декабрь к декабрю).

В ноябре по отношению к предыдущему месяцу планово увеличены тарифы на отопление (на 7,1%) и услуги связи (на 2,5%), добавляют в МАРТ. Также отмечается рост цен на табачные изделия (на 0,6 процента). Кроме того, на фоне курсовых колебаний цены на медикаменты увеличены на 1,7%.

В группе непродовольственных товаров при удешевлении обуви на 2,5% и незначительном снижении цен на парфюмерно-косметические товары в целом отмечается умеренная динамика цен, отмечают в МАРТ.

Нацбанк и МАРТ — про годовую инфляцию

Годовая инфляция в ноябре разогналась до 6,6%. «Ускорение потребительских цен в годовом выражении на 0,4 процентного пункта во многом обусловлено удорожанием за последние 12 месяцев отдельных непродовольственных товаров и продовольственных товаров критического импорта (прежде всего, за счет ослабления белорусского рубля и неблагоприятной внешней конъюнктуры)», — поясняют в МАРТ.

В ведомстве отмечают, что наибольший рост цен в годовом выражении по-прежнему отмечается на импортируемые товары (на фоне курсовых колебаний). Масло растительное, по оценке МАРТ, подорожало на 24,2%, электротовары — на 13,4%, телевизоры — на 7,1%, синтетические моющие средства — на 9,4%.

«Одновременно отмечается замедление роста цен на крупы (с 11,8% в октябре до 9,9% в ноябре), а также рыбу и рыбопродукты (с 6,8% в октябре до 6,6 процента в ноябре). Рост цен в годовом выражении на плодовоовощную продукцию незначительно ускорился до 10,5% (9,2% месяцем ранее)» — рассказывают в МАРТ.

В ведомстве не уточняют, почему считают, что ускорение роста цен на плодовоовощную продукцию на 1,3 процентных пункта незначительным.

По данным Нацбанка, услуги ЖКХ в ноябре в годовом выражении подорожали на 8,7%.

В лидерах по росту цен в годовом выражении, по данным регулятора, страховки на личный автотранспорт (+33,3%).

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