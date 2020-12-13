Европейская киноакадемия выбрала лучший фильм года 13.12.2020, 15:52

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Лучшим признан фильм датского режиссера.

Европейская киноакадемия признала датский фильм «Еще по одной» лучшим фильмом года. Об этом сообщает Deadline.com.

Помимо главной награды, лента одержала победу еще в нескольких номинациях. Ее создатель Томас Винтерберг стал лучшим режиссером и поделил премию за сценарий со своим соавтором Тобиасом Линдхольмом. Мадс Миккельсен, исполнивший главную роль, назван лучшим актером.

На награду в номинации «Лучший фильм» также претендовали фильмы «Тело христово» польского режиссера Яна Комасы и «Мартин Иден» итальянца Пьетро Марчелло.

Лучшей актрисой выбрана Паула Бер, сыгравшая в фильме «Ундина». Лучшим документальным фильмом стал «Коллектив» румынского режиссера Александра Нанау, рассказывающей о коррупции в сфере здравоохранения, которая привела к гибели людей.

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