Чем отличается потеря обоняния при коронавирусе и ОРВИ? 13.12.2020, 16:01

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Симптоматика одного и того же явления кардинально отличается в самом начале.

Потеря обоняние может сопутствовать ОРВИ, COVID-19 и еще нескольким совершенно не связанным с простудой заболеваниям.

Как отличить потерю обоняния при остром респираторном заболевании и заражении коронавирусом? Об этом healthinfo.ua рассказала врач-терапевт Елена Селькова.

По словам специалиста, при COVID-19 обоняние теряется без всяких ощутимых причин, таких как отек слизистой полости носа, называемый в народе насморком.

«Нет выделений, отсутствует заложенность носа, нет вообще никакого затруднения носового дыхания», — поясняет специалист. Правда, спустя некоторое время, насморк может появиться.

В случае же с ОРВИ сначала начинается отек и выделения из носа, чувство заложенности и на фоне этого человек перестает ощущать запахи.

Стоит иметь в виду, что потеря обоняния, не связанная с простудой и COVID-19, может свидетельствовать и о других очень опасных заболеваниях. Например, об аллергии, проявляющейся сезонно во время цветения или в других случаях контакта с аллергенами.

А может потеря обоняния свидетельствовать о переломе решетчатой пластинки носа и даже о перенесенном инфаркте.

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