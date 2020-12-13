Какие курсы доллара и евро выставили обменники 13.12.2020, 16:28

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Самый выгодный курс продажи банком доллара 13 декабря — 2,541 рубля.

Самый выгодный курс продажи банком доллара 13 декабря — 2,541 рубля, а евро — 3,081 рубля. Tut.by посмотрел, какие курсы валют установили обменники.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,59 рубля (Беларусбанк), а ниже всего — 2,541 рубля (Белинвестбанк, Paritetbank).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Абсолютбанке — 2,536 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Беларусбанке и БПС-Сбербанке — 3,12 рубля, а ниже всего — в Белинвестбанке, Paritetbank — 3,081 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке — 3,07 рубля.

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