В Смолевичах задержали весь 11 класс 47 13.12.2020, 16:43

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Иллюстрационное фото

Ученики возвращались с репетиции вальса.

Сегодня в Смолевичах сотрудники милиции задержали весь одиннадцатый класс гимназии: ребята группой возвращались с репетиции выпускного вальса.

«Мальчиков посадили за решетку, девочек на скамейки, перегоняли из буса в бус», — рассказали «Нашей Ниве» читатели.

Школьников доставили в РОВД, где приказали стать лицом к стене. Позже в отделении милиции нашлась одна женщина, которая возмутилась задержанием детей, и подростков отпустили.

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