Александр Кабанов: В страну идут перемены, которые коснутся всего и всех 4 13.12.2020, 17:07

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Александр Кабанов

Жаль, что они не учат историю, значит история научит их, а мы поможем.

«Брестская газета» уже публиковала несколько писем, которые получила в ответ на свои письма от блогера из Березы, а теперь политзаключенного Александра Кабанова. На этот раз журналисты публикую отрывки из его письма, которым с ними поделилась жительница Бреста. Имя ее не называется, она входит в инициативную группу по борьбе с аккумуляторным заводом. Пока Александр Кабанов был на свободе, он вместе со своим коллегой Сергеем Петрухиным регулярно освещал эту тему. Не удивительно, что звучит она и в письме.

«По заводу – понятно, что будут пытаться запустить любыми способами. Никто его и не собирался закрывать. Но это уже не важно. В страну идут перемены. И они коснутся всего. И всех. Жаль, что эти… не учат историю. Значит история научит их. А мы поможем, все ходы записаны».

По словам Кабанова, уже в этом месяце истекает срок его задержания под стражей, но с материалами дела его до сих пор не ознакомили: «По срокам у меня есть месяц на ознакомление. Придется им еще одну статью вменить, чтобы оставить под стражей. Уже намекнули, что это будет статья 130 УК РБ (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни – прим. ред.)».

Тем не менее он заверяет, что не удивлен и давно был готов, в том числе, и «к тюрьме».

На условия содержания Кабанов не жалуется: здоровье в норме, чувствует себя хорошо, регулярно занимается спортом, питание нормальное: «Конечно, многих блюд из домашнего рациона не хватает, но переживу это как-нибудь.

О том, чем еще занимается активный блогер в неволе, можно узнать из этого отрывка письма.

Александр Кабанов – блогер, соавтор youtube-канала «Народный репортер», пресс-секретарь инициативной группы Светланы Тихановской. Он был задержан 15 июня, когда пошел по вызову в поликлинику для контроля по отбыванию карантина, и доставлен в ИВС Ленинского района Бреста. Суд наказал блогера арестом в 15 суток. Однако 20 июня блогер исчез из ИВС. О том, что он является фигурантом уголовного дела, правозащитники узнали только 25 июня, когда у родителей Александра Кабанова прошел обыск, а он сам был переведен в минское СИЗО-1.

Он находится в статусе подозреваемого по уголовному делу, возбужденному по ч. 1 ст. 342 УК РБ («Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций, либо активное участие в таких действиях при отсутствии признаков более тяжкого преступления») и связанному с событиями в Гродно 29 мая, когда там задержали Сергея Тихановского.

Если вы хотите написать письмо Александру Кабанову, его адрес: СИЗО-1, ул. Володарского, 2, г. Минск, 220030

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