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Жители Гродно прошлись маршем по городу

  • 13.12.2020, 18:24
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Жители Гродно прошлись маршем по городу

Ежедневные акции протеста продолжаются без перерыва уже 127-й день.

Сегодня в Беларуси прошел традиционный воскресный Марш. Ежедневные акции протеста продолжаются без перерыва уже 127-й день.

В это воскресенье на улицы вышли тысячи минчан и жителей других городов.

Жители Гродно прошлись маршем по городу. Днем на улице Советской задержали несколько человек, передает «Белсат».

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