Жители Гродно прошлись маршем по городу
- 13.12.2020, 18:24
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Ежедневные акции протеста продолжаются без перерыва уже 127-й день.
Сегодня в Беларуси прошел традиционный воскресный Марш. Ежедневные акции протеста продолжаются без перерыва уже 127-й день.
В это воскресенье на улицы вышли тысячи минчан и жителей других городов.
Жители Гродно прошлись маршем по городу. Днем на улице Советской задержали несколько человек, передает «Белсат».
Жители Гродно прошлись маршем по городу.— charter97.org (@charter_97) December 13, 2020
Источник: https://t.co/sHUgpuJJXS pic.twitter.com/s2daYuL5w1