ЕС и Великобритания не смогли договориться о торговом соглашении после Brexit 1 13.12.2020, 18:52

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Фото: AFP

Премьер Великобритании заявил о разногласиях по ключевым пунктам и допустил, что сделка так и не будет заключена.

Великобритания и Евросоюз в очередной раз продлили переговоры о торговом соглашении после "Брекзита". "Несмотря на усталость от продолжающихся почти год переговоров", обе стороны решили их продолжить, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в воскресенье, 13 декабря, после телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, который она назвала "полезным".

Главам обеих переговорных делегаций Мишелю Барнье и Дэвиду Фросту поручено продолжить консультации, добавила она.

We had a useful call with @BorisJohnson this morning.



We agreed that talks will continue.https://t.co/rZpN4PmS1i — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 13, 2020

В свою очередь Борис Джонсон отметил, что позиции Лондона и Брюсселя на данный момент "все еще очень далеки по ключевым вопросам". Он предположил, что британцам с 1 января следует быть готовыми к торговым отношениям с ЕС по примеру тех, которые существуют у Евросоюза и Австралии. Великобритания продолжит переговоры по торговому соглашению с ЕС, но она готова к тому, что сделку в конечном счете заключить не удастся, заявил Джонсон в эфире Sky News.

As things stand we are still very far apart on key issues. There’s still a deal to be done, but the most likely thing is that we've got to be ready for Australia terms on 1st January.



Go to https://t.co/gxJU2BeRs2 to get prepared. pic.twitter.com/o8DGPZQwiC — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 13, 2020

9 декабря Борис Джонсон приезжал на переговоры в Брюссель, но многочасовая встреча с председателем Европейской комиссии завершилась безрезультатно. "Мы получили четкое представление о позиции каждой из сторон, но разногласия по-прежнему слишком велики", - констатировала фон дер Ляйен. По итогам встречи стороны договорились не позднее 13 декабря определить, есть ли шансы заключить соглашение о торговых отношениях после "Брекзита".

Разногласия по торговому соглашению ЕС и Великобритании

Наибольшие разногласия у Брюсселя и Лондона сохраняются прежде всего по трем пунктам: квотам на рыболовство компаний ЕС в территориальных водах Великобритании, гарантиям на равные условия конкуренции на рынке, а также по механизму разрешения споров в случае нарушения будущего договора.

Великобритания вышла из состава ЕС в январе нынешнего года, спустя 43 месяца после того, как на референдуме 2016 года победу одержали сторонники "Брекзита". 31 декабря заканчивается переходный период, во время которого Лондон не участвует в принятии решений в ЕС, но сохраняет доступ к внутреннему европейскому рынку и остается в таможенном союзе, а также обязан следовать правилам Евросоюза во всех сферах.

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