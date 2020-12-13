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Экологи рассказали, как правильно пользоваться и утилизировать защитные маски

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  • 13.12.2020, 19:17
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Экологи рассказали, как правильно пользоваться и утилизировать защитные маски

По самым скромным подсчетам, в месяц жители Беларуси выбрасывают 150 миллионов масок.

Уже более трех недель в Беларуси обязателен масочный режим. И вдоль пешеходных дорожек частенько можно увидеть не пустые сигаретные пачки, а использованные одноразовые маски. Вдобавок незаменимый для здоровья предмет может стать реальной угрозой для птиц и небольших животных, пишет kp.by.

- Мы посчитали, что по самым консервативным оценкам (если даже для одного человека в день одна маска) месячное потребление - 150 миллионов масок. А если считать и перчатки, то прибавьте еще 70 миллионов штук, - рассказал директор Центра экологических решений Евгений Лобанов. - И если только 1% от этого объема попадет в окружающую среду, это 1,5 миллиона масок - порядка 3,5 тонн материала.

- Можно ли использованные маски перерабатывать?

- Теоретически, наверное, можно, но для этого должна быть создана отдельная система сбора. У нас ее нет, и поэтому маски, а они шьются из нетканого материала типа спанбонда, выбрасываются в мусор и отправляются на полигоны.

- Почему такие маски не рекомендуют, например, после стирки, использовать повторно?

- Они не плотные. Представьте, маску надо постирать, прогладить. Во время этих процессов увеличивается пространство между волокнами, а значит, защитная функция существенно снижается. Поэтому экологи и призывают носить многоразовые маски.

- Какую угрозу одноразовые маски представляют для природы и для человека?

- В выброшенных масках могут запутаться птицы, мелкие животные. Таких примеров много. Потому мы просим людей после использования обрывать завязки и резинки в масках. Кроме того, маска, при воздействии воздуха, воды или трения, разделяется на маленькие частички или волокна. Они не растворимы в воде и могут накапливать на себе другие вещества: например, тяжелые металлы или органику. В этом виде их могут съесть животные. Так микропластик уже может дойти по пищевой цепочке до человека и представлять опасность для нашего здоровья.

Несколько экологических организаций – Центр экологических решений, «Ахова птушак Бацькаўшчыны»– направили письма в Минздрав, ПРООН, представительства ЮНИСЕФ и ВОЗ в Беларуси, в которых призывают в социальной рекламе об обязательном ношении масок в период эпидемии напоминать и об их правильной утилизации.

Ликбез от экологов: как пользоваться и утилизировать защитные маски:

1. аккуратно снять маску за завязки (резинки);

2. оторвать завязки (резинки);

3. поместить все в пакет (можно бумажный);

4. затем – в закрытую урну или контейнер для общих отходов;

5. не выбрасывать использованные маски в контейнеры для сбора вторсырья.

Мойте руки перед маской!

Существуют различия в алгоритмах использования одноразовой и многоразовой маски. Интересная информация об этом размещена на сайте столичной Городской клинической больницы скорой медицинской помощи.

Как обращаться с одноразовой маской?

- Руки вымыть или обработать спиртосодержащим средством.

- Взять маску за завязки или резинки и приблизить ее к лицу белой стороной внутрь. Полностью прикрыть маской рот и нос, и зафиксировать маску завязками или резинками.

- С помощью гибкой полосы или носового зажима обеспечивая плотное прилегание маски к лицу.

- После использования снять маску, не прикасаясь к ее передней части, удерживая за завязки или резинку сзади.

- Поместить использованную маску в пакет, завязать его, выбросить в мусорное ведро.

- Еще раз помыть руки с мылом или обработать спиртосодержащим средством.

- При необходимости надеть новую маску.

Как обращаться с многоразовой маской?

- Также вначале вымыть руки или обработать их спиртосодержащей жидкостью.

- Также удерживая маску за завязки или резинки вплотную поднести ее к лицу и прикрыть ею нижнюю часть лица.

- Проверить, чтобы маска плотно прилегала к лицу.

- После использования снять маску, удерживая за завязки или резинки сзади, не прикасаясь к передней части маски.

- Поместить снятую маску в пакет, герметично закрыть, хранить до стирки.

- Снова желательно вымыть руки с мылом или обработать их специальным средством.

- В домашних условиях маску необходимо стирать, используя мыло или порошок, отдельно от других вещей. После стирки маску можно обработать паром с помощью утюга. Затем прогладить горячим утюгом уже без пара. Одевать можно только полностью сухую маску!

Общие правила для масок одноразового и многоразового использования.

Правило 1. Носить маску не более двух часов.

Правило 2. Немедленно заменить маску в случае ее увлажнения, даже если прошло менее двух часов.

Правило 3. Не касаться руками маски.

Правило 4. Тщательно вымыть руки с мылом или обработать спиртосодержащим средством после прикосновения к используемой или использованной маске.

Лучше многоразовая маска из одного слоя плотной ткани, например, хлопка, чем маска из двух слоев условной марли, даже если в сумме количество нитей на сантиметр в этих двух масках одинаково. В многоразовой маске должно быть не менее трех слоев: ближайший к лицу должен достаточно хорошо впитывать влагу (например, это может быть хлопок), внешний — наоборот (например, полиэстер), средний — на выбор.

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