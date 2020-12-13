Рабочий «Белкалия»: Только вступив в стачку я могу повлиять на происходящее в стране 13.12.2020, 19:45

Поддержавшие забастовку горняки записали видеообращение.

Стачку на «Беларуськалии» поддержали еще несколько горняков. Они опубликовали видеообращение, где простыми словами объяснили, почему нельзя прятаться за своими детьми и кредитами, пишет «Салідарнасць».

Павел Павлов высказался за свободные и честные выборы в Беларуси, против произвола властей.

— Я выступаю за то, чтобы свобода слова воспринималась не как инакомыслие, а как наше законное право.

Юрий Хотянович, горный рабочий, отработал на предприятии 17 лет:

— Я не вижу перспектив в государстве, в котором преследуют учителей, врачей, студентов, деятелей культуры только за то, что они имеют другое мышление, свою точку зрения. Только вступив в стачку я могу хоть малым образом как-то повлиять на происходящее в стране.

Евгений не выходит на работу с 26 октября. Он рассказал, чем его друзья и знакомые оправдывают свое бездействие:

— Одни и те же слова: у меня кредиты, у меня семья, дети. Алименты. Может хватит? Понятно, лайки и комментарии в соцсетях. Но может пора уже что-то большее? Разрешите себе же полюбить себя. Разрешите себе же помочь своим детям, родителям, близким. За нас этого никто не сделает. Спасибо.

Стачка на ОАО «Беларуськалии» — самая многочисленная в стране. В ее ряды вступили более 110 человек.

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