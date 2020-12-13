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Политолог: В Москве прекрасно понимают, что Лукашенко – шарлатан

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  • 13.12.2020, 20:03
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Политолог: В Москве прекрасно понимают, что Лукашенко – шарлатан
Фото: тАСС

Его слова всегда расходятся с реальными делами.

В Беларуси в воскресенье прошли традиционные акции протеста, несмотря на объявленный накануне оранжевый уровень опасности из-за погодных условий, в том числе гололеда. По данным правозащитников, вновь задержано свыше ста человек.

Противостояние режима и гражданского общества, протестующего против фальсификации итогов президентских выборов в стране, не затухает вот уже пятый месяц. Некоторые аналитики говорят о тупике, другие – о «нарыве», который должен обязательно прорваться.

Как отмечалось в анонсе «Марша народного обвинения», у каждого из демонстрантов «есть и страх, и усталость, но еще сильнее – жажда справедливости». Координаторы протестного движения подчеркивают, что выход на акцию – это «отказ подчиняться насилию и лжи», а также «требование справедливости и закона».

Западные страны не признают Лукашенко законно избранным президентом и ввели санкции против него и его окружения.

На этом фоне лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская прибыла с визитом в Германию, где на понедельник запланирована ее встреча с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Ранее с Тихановской встретилась канцлер Германии Ангела Меркель.

То, как будут далее развиваться события в Беларуси, по-прежнему неясно. Неизвестно, в частности, как собирается воспользоваться ситуацией Москва.

Дмитрий Болкунец: «Лукашенко затягивает Россию в свою воронку»

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец считает, что контексте продолжающего в Беларуси противостояния власти и народа у России нет никаких перспектив для углубления интеграции с соседней страной.

«Для России в этой ситуации абсолютно не является возможным подписание любых соглашений с Лукашенко, особенно в свете того, что так или иначе затрагивает вопросы суверенитета республики, – утверждает Болкунец в интервью Русской службе «Голоса Америки». – Потому что в Кремле видят, что у него нет поддержки в стране. Он фактически не может ни на кого опереться, кроме силовиков и своего пресс-секретаря, которая бегает с ножницами по Минску и срезает бело-красно- белые ленточки (протестную символику – В. В.)».

Светлана Тихановская также не раз подчеркивала, что все договоренности, которые Лукашенко подписывал или собирается подписывать с кем угодно, нелегитимны и будут подвергнуты пересмотру, напомнил Дмитрий Болкунец. Кроме того, по его мнению, введенные Западом санкции в отношении Беларуси в той или иной степени могут затронуть и российские интересы.

«Конечно, Москве такая свистопляска ни к чему, – полагает белорусский политолог. – Лукашенко затягивает Россию в свою воронку. В Кремле ему предоставили возможность выхода из политического кризиса, а он снова пытается обмануть всех. Обещал провести референдум, конституционную реформу, но ничего не сделал, пытается спустить все на тормозах».

По словам Болкунца, в Москве прекрасно понимают, что Лукашенко – шарлатан, который не будет выполнять никакие договоренности, особенно сейчас. Его слова всегда расходятся с реальными делами, резюмировал эксперт.

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