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Задержан выпускающий редактор Onliner Николай Градюшко

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  • 13.12.2020, 20:29
  • 3,743
Задержан выпускающий редактор Onliner Николай Градюшко

Его задержали неподалеку от дома в Минске.

В Беларуси впервые с 9 августа состоялось воскресенье без перебоев в работе интернета и закрытия станций столичной подземки. Но не обошлось без другой неприятной традиции — задержаний. Правозащитный центр «Вясна» подбивает списки, в которых уже значится более 200 задержанных. Среди них — выпускающий редактор Onliner Николай Градюшко. Его задержали неподалеку от дома в Минске, на улице Чечота. Эту информацию подтвердила супруга Николая.

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