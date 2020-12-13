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Ученые подтвердили способность собак «диагностировать» заражение коронавирусом

  • 13.12.2020, 20:47
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Ученые подтвердили способность собак «диагностировать» заражение коронавирусом

Некоторые собаки справляются с этим на 100%.

Французские и ливанские ученые показали, что обученные собаки могут определить людей, которые заразились новым коронавирусом. Причем, в некоторых случаях, они справляются с поставленным заданием на 100%, сообщает Naked science.

В эксперименте ученых участвовали 177 человек, примерно половина из них болела COVID-19, а также шесть собак, которые прошли специальное обучение. В каждом сеансе эксперимента образцы с запахом пота здоровых и больных людей помещали в специальные емкости, которые показывали каждой из собак одновременно. Ни дрессировщик, ни животное заранее не знали, в какой из емкостей окажется «инфицированный» образец.

Некоторые собаки справлялись с тестом на 76%, а некоторые – на 100%. Вместе с тем, ученые пока не знают, по каким именно маркерам животные определяют заражение. Но после того, как коронавирус проникает в клетки тела, он расщепляет определенные молекулы, которые попадают в окружающую среду через пот, дыхание, слюну и другие биологические жидкости, образуя летучие органические соединения.

Их-то, вероятно, и улавливает сверхчувствительный собачий нос, имеющий до 300 миллионов обонятельных рецепторов (для примера: у человека таковых всего порядка шести миллионов). Примерно то же происходит при «обнаружении» собаками определенных видов рака. Ученые указывают и на недостатки своего исследования: к примеру, одни и те же образцы порой показывали собакам несколько раз.

Ученые отмечают, что нужны дополнительные исследования, но считают, что уже сейчас есть основания полагать, что собаки смогут заменить процедуру тестирования на COVID-19 в общественных местах.

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