закрыть
13 декабря 2020, воскресенье, 22:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ночью белорусы смогут увидеть один из мощнейших метеорных потоков года — Геминиды

  • 13.12.2020, 21:46
  • 1,407
Ночью белорусы смогут увидеть один из мощнейших метеорных потоков года — Геминиды
Иллюстрационное фото

Если повезет, мы увидим до 100−120 метеоров за один час.

Сегодня, в ночь с 13 на 14 декабря, если позволит погода, белорусы смогут увидеть метеорный поток Геминиды. Об этом пишет сообщество ASTROBEL TEAM.

Ежегодно в середине декабря Земля пересекает шлейф частиц, оставленных прохождением астероида 3200 «Фаэтон». В этот период можно наблюдать самый настоящий «звездопад».

Метеорный поток Геминиды наблюдается ежегодно в период с 4 декабря по 17 декабря, а максимум его действия в 2020 году наступит в ночь на 14 декабря. В это время жители Земли могут наблюдать до 100−120 метеоров за один час.

Однако так бывает не всегда. Так, в 2011-м планета Земля пересекла достаточно плотный сгусток частиц, оставленных «Фаэтоном». В тот год в максимуме действия метеорного потока Геминиды за один час можно было наблюдать до 200 метеоров.

Наилучшие условия наблюдений метеорного потока Геминиды наступают ближе к полуночи, когда над восточным горизонтом сияет созвездие Близнецы. Сразу после полуночи созвездие поднимается достаточно высоко над горизонтом и проходит близко к зениту, что позволяет наблюдать метеорный поток во всей своей красоте.

Впоследствии на смену Геминидам придут метеорные потоки Урсиды и Квадрантиды. Максимум действия метеорного потока Урсиды с десятком наблюдаемых метеоров в час наступит 22 декабря при радианте в созвездии Малая Медведица, а максимум действия метеорного потока Квадрантиды — 4 января 2021 года при радианте в созвездии Волопас. В максимуме действия этого метеорного потока можно будет наблюдать около сотни метеоров в час.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Беларусь: путь от протеста к революции
Беларусь: путь от протеста к революции Григорий Меламедов
Эх, Францевич...
Эх, Францевич... Андрей Санников
Саша, родиной не пугай
Саша, родиной не пугай Ирина Халип
Процесс международной изоляции режима дошел до его любимой игрушки
Процесс международной изоляции режима дошел до его любимой игрушки Валерий Карбалевич