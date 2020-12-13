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SpaceX запустила ракету с массивным коммерческим грузом

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  • 13.12.2020, 22:21
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SpaceX запустила ракету с массивным коммерческим грузом

SXM-7 уже на орбите.

Компания SpaceX отправила на геостационарную орбиту второй самый массивный в своей истории коммерческий груз: спутник SXM-7. Аппарат запустили по заказу Sirius XM Holdings, которая предоставляет услуги спутникового радио- и онлайн-вещания развлекательного контента в Северной Америке, передает liga.net.

Старт состоялся 13 декабря с площадки SLC-40 на мысе Канаверал.

Вскоре после старта отделившаяся первая ступень B1051 (это был уже седьмой ее полет) совершила поворотный маневр, торможение при входе в плотные слои атмосферы, и после пары минут свободного падении за счет дросселирования двигателей мягко села на плавучую платформу Just Read Тhe Instructions в Атлантическом океане в 643 км от места старта.

Два морских корабля пытались поймать в надводные сети падающие на парафойлах створки головного обтекателя: также для их повторного использования. Одна створка – новая, другая использовалась при запуске ANASIS-II. Результат пока неизвестен.

SXM-7 – собранный Maxar Technologies на платформе SSL-1300 семитонный аппарат вещания в S-диапазоне (2,32—2,345 ГГц) большой мощности (~20 кВт), первый из двух, которые рассчитаны на 15 лет службы. Оснащен двумя солнечными панелями и крупной разворачивающейся антенной, что позволит вести радиовещание без необходимости в больших тарелочных антеннах на земле.

Спутник придет на замену XM-3, работающему с 2005 года, и обеспечит наивысшую удельную мощность среди всех коммерческих аппаратов на орбите.

Сейчас группировка спутников Sirius XM, которую начали формировать в 2008 году, состоит из пяти аппаратов на геостационарной орбите (круговая с высотой 35 786 км). SXM-8 запустят в начале 2021-го вместо XM-4.

Высота частично многоразовой Falcon 9 Block 5 – около 70 м, диаметр ступеней – 3,66 м, диаметр носового обтекателя – 5,3 м, масса ракеты без топлива – около 29 тонн, с полной заправкой – до 549 тонн. Тягу маршевой ступени обеспечивают девять двигателей Merlin 1D, второй – один двигатель Merlin 1D Vacuum, оба работают на смеси жидкого кислорода и ракетного керосина.

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