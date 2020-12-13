«Моя победа не только для меня, она для моих родителей, моих детей и друзей»
- 13.12.2020, 22:27
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Она для всех нас.
Что я чувствую, видя в окне дома наш флаг, снежинку, ёлочку, гирлянду или тематическую подсветку? - пишет подписчик телеграм-канала “Баста!”
Что я чувствую, наступая на нарисованного на дорожке таракана, выбрасывая мусор в контейнер с надписью "ОМОН"?
Что я чувствую, когда в суде тихий человек-секретарь звонит моей жене сообщить, что со мной все хорошо, когда при выходе из ИВС меня встречают, кормят, поят, везут домой?
Что я чувствую, сидя в камере с директорами и айтишниками, ипэшниками и врачами, многодетными мамами и детьми именитых чиновников, рабочими и пенсионерами?
Что я чувствую, слыша гул бескрайнего моря приближающейся колонны? Что я чувствую, находясь внутри этого моря?
Что я чувствую, рисуя с друзьями флаг или мурал, вмораживая в дорожку надпись, развешивая ленточки?
Что я чувствую, возлагая цветы к мемориалу памяти и глядя на надпись "Не забудем"?
Что я чувствую, поддерживая родных задержанных у РУВД и ИВС, рассказывая, что мы передали туда все самое необходимое?
Что я чувствую, когда мой текст пересылают в чатах друг другу?
Я чувствую, что я Белорус!
Я чувствую, что моя победа не только для меня, она для моих родителей, моих детей и друзей
Она для всех нас.