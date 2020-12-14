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«Правда за нами»: белорусские спортсмены все чаще выступают под бело-красно-белым флагом

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  • 14.12.2020, 10:06
  • 5,225
«Правда за нами»: белорусские спортсмены все чаще выступают под бело-красно-белым флагом
Фото: by.tribuna.com

Спортсмены — с народом.

Белорусские спортсмены все чаще появляются на международных соревнованиях под бело-красно-белыми флагами. Так чемпионка Беларуси по кикбоксингу Виктория Дворянинович вышла под бело-красно-белым флагом на турнире ММА в Китае. А Боец ММА Марк Медведев, в свою очередь, с флагом отпраздновал свою победу на турнире в Москве. В эфире «Дождя» журналисты обсудили с Викторией Дворянинович ее поступок и возможные его последствия.

- Под этим флагом ходят тысячи людей, мои родные, близки, противники нынешнего режима. За этот флаг пострадали мои друзья и родственники, мой отец. Я совершенно не боюсь репрессий. Правда за нами, большинство спортсменов выходит под этим флагом за свою страну, за своих людей.

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