«Правда за нами»: белорусские спортсмены все чаще выступают под бело-красно-белым флагом 3 14.12.2020, 10:06

5,225

Фото: by.tribuna.com

Спортсмены — с народом.

Белорусские спортсмены все чаще появляются на международных соревнованиях под бело-красно-белыми флагами. Так чемпионка Беларуси по кикбоксингу Виктория Дворянинович вышла под бело-красно-белым флагом на турнире ММА в Китае. А Боец ММА Марк Медведев, в свою очередь, с флагом отпраздновал свою победу на турнире в Москве. В эфире «Дождя» журналисты обсудили с Викторией Дворянинович ее поступок и возможные его последствия.

- Под этим флагом ходят тысячи людей, мои родные, близки, противники нынешнего режима. За этот флаг пострадали мои друзья и родственники, мой отец. Я совершенно не боюсь репрессий. Правда за нами, большинство спортсменов выходит под этим флагом за свою страну, за своих людей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».