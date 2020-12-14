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Народная инфляция: как изменились цены в Беларуси за последние пять лет

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  • 14.12.2020, 8:51
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Народная инфляция: как изменились цены в Беларуси за последние пять лет

Особенно подорожала бытовая химия.

Журналисты tut.by нашли старые чеки с позициями из бистро, магазина бытовой химии и супермаркета у дома из 2015 и 2016 годов и решили сравнить их с такими же чеками из таких же магазинов в 2020 году.

Супермаркет у дома.

В магазин у дома, а ими оказались «Соседи» на Дунина-Марцинкевича, для сравнения цен мы сходили дважды: в одном чеке были фрукты и молоко, а во втором — полный список продуктов для салата «Оливье». С него и начнем.

По чеку в феврале 2016 года продукты для «Оливье» и хлеб стоили в сумме (все весовые продукты подобьем по их стоимости как за килограмм, а не из того, что получалось по итогу) 160 100 рублей. Переводим на деньги после деноминации и получаем 16 рублей 1 копейку за набор продуктов для салата «Оливье».

цены в 2016 году:

яйца (10 шт) — 18 900 р

банка огурцов маринованных (350 гр) — 23 000 р

картофель (1 кг) — 4800 р

морковь (1 кг) — 6700 р

ветчина «Балерон» 1 сорта — 74 900 р

горошек зеленый (200 гр) — 16 500 р

майонез (200 гр) — 8200 р

хлеб «Водар» — 7100 р

В 2020 году мы купили в том же самом магазине продукты тех же марок, разве что отличались огурцы, так как такого же производителя, как в 2016 году больше нет в магазине. И в этот раз продукты для «Оливье» обошлись нам в 20 рублей 38 копеек. Как видим, общая сумма стала больше на 4 рубля 28 копеек. Цена на некоторые товары выросла на сумму от 10 копеек до 1 рубля 29 копеек. Больше всего подорожали маринованные огурцы.

цены в 2020 году:

яйца (10 шт) — 2,39 р

банка огурцов маринованных (350 гр) — 3,59 р

картофель (1 кг) — 0,78 р

морковь (1 кг) — 0,94 р

ветчина «Балерон» 1 сорта — 8,39 р

горошек зеленый (200 гр) — 2,09 р

майонез (200 гр) — 1,39 р

хлеб «Водар» — 0,81 р

В старом чеке с продуктами для салата мы заметили также российские конфеты «Шадо вишневое» и снова сравнили цены. Если в 2016 году килограмм таких конфет стоил 97 900 (9 рублей 79 копеек), то в 2020 году их цена выросла до 12 рублей 59 копеек за кило.

Также в один из заходов мы сравнивали цены на пачку детского молока. Если в январе 2016 года маленькая упаковка детского молока (200 гр) стоила 3700 рублей (37 копеек), то за почти пять лет его цена выросла до 55 копеек .

Удивительно, но за это время цена на лимоны не изменилась. В январе 2016 года килограмм лимонов продавали за 44900 рублей. В 2020 году они стоят ровно столько же, но уже в рублях после деноминации — 4,49 рубля.

Еще один неожиданный поворот ждал нас во фруктовом отделе, где цена на такие же яблоки стала ниже. Так, килограмм яблок Ред Чиф стоил в январе 2016 года 39 900 рублей (3,99 рубля), сейчас их цена за килограмм составляет 3,02 рубля.

Легкий обед в бистро

Сравним сегодняшние цены на некоторые позиции в «Лидо» с чеком из августа 2015 года.

Мы брали суп грибной, хлеб, один блин с вишней, чай. Отличается наименование хлеба, так как такой же в ассортименте мы не нашли — взяли похожий. В 2016 году этот обед стоил 40 тысяч (4 рубля), сейчас он обошелся нам в 5,18 рублей.

Что удивительно, за пять лет грибной суп подешевел — раньше он стоил 16 700 (1,67 рубля), а теперь — 1,20 рубля. Но заметно подорожал блинчик — его цена в 15300 рублей (1,53 рубля) выросла до 2,78 рублей. Пакетик чая подорожал чуть больше, чем в два раза — с 3 тысяч (30 копеек) до 70 копеек.

Бытовая химия. В 2020 году быть чистой и красивой стало дороже в два раза

В магазине бытовой химии, косметики и парфюмерии «Мила» мы также сравнили минимум некоторых позиций, которые сохранились в нашем чеке от февраля 2016 года.

В «Миле» почти пять лет назад мы купили товаров на 140400 (14 рублей и 4 копейки), а в 2020 эти же товары обошлись нам в два раза дороже и стоили 30 рублей 91 копейку.

Так средство для стирки «Ласка» (1 литр) стоило 60 400 рублей (6,4 рубля), а в 2020 его цена поднялась до 14,59 рублей. Стиральный порошок за эти годы перестали продавать в упаковке на 450 гр, теперь на прилавке есть пачка только в 400 гр. Почти пять лет назад такая упаковка Tide стоила 18 500 (1,85 рубля), а теперь — 3,59 рубля.

В чеке также есть пару «девочковых» товаров — маски для волос за 10900 рублей (1,9 рубля) и белорусский блеск для губ за 27900 рублей (2,79 рубля). За эти годы маски подорожали на один рубль, блеск — на 3,5 рубля.

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