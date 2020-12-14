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«Церковь не может быть в стороне, когда попираются права человека»

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  • 14.12.2020, 8:55
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«Церковь не может быть в стороне, когда попираются права человека»

В Германии молились за Беларусь.

Под сводами Берлинского кафедрального собора прошла межконфессиональная молитва за мир, свободу и справедливость в Беларуси.

В стенах самой большой евангелической церкви Германии, пишет «Немецкая волна», архиепископ Берлина Хайнер Кох, затронув в своей проповеди ухудшающуюся ситуацию с распространением коронавируса в Германии, заявил, что ситуация в Беларуси «еще драматичнее».

Он отметил, что белорусская власть с помощью насилия, репрессий и запугиваний пытается подавить стремление граждан к свободе.

«Мы можем выразить солидарность с теми, кто страдает от насилия, — сказал архиепископ, заочно обращаясь к участникам протестов. — Вы не одни, мы с вами! Солидарность не знает границ, солидарность придает сил и мужества».

Священник также выразил мнение, что действия белорусов придают силы и мужества немцам, которые на примере мирно протестующих учатся ценить демократию и свободу слова.

«А еще мы сознаем то, что церковь не может оставаться в стороне, когда попираются права человека и человеческое достоинство», — подчеркнул Хайнер Кох.

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