Это моя земля Дмитрий Новицкий

14.12.2020, 9:06

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Они пусть уезжают, а не я.

Бывают дни, когда коньяк не помогает. Он верный друг, надежная зимняя опора – а все равно трясе. Как после серьезной автомобильной аварии, все разрулил, все порешал – и только в спокойной обстановке накатывают истерика и страх. Дрожат руки. Болит сердце.

Сегодня все мысли о С. Ему дали 12 суток, после операции, на антибиотиках, едва держался на ногах, а все туда же – елку в своем дворе наряжал. Елку без атрибутики и флагов, просто приехали микроавтобусы гестапо, увезли в тюрьму.

Гражданская война – это когда не до законов. За мыслепреступление бьют в собственном дворе.

С. 12 суток, Д. только откинулся, сегодня в ровд забрали весь 11-й класс. Кому не позвони, два варианта: или на сутках, или ковид.

Все боятся. Люди уезжают. Люди делают внж и пмж. Люди трепещут огнем свечи – очень напоминает Париж Ремарка, когда его захватывают фашисты, а Равик невозмутимо курит, пьет.

Что остается делать? Это моя земля. Они пусть уезжают, а не я.

Только руки иногда дрожат. Трясусь, не могу вернуться в спокойного себя. Тогда коньяк.

Он все же помогает. Не так болит от осознания того, что где-то у параши интеллигент С., после операции, ногой ударят, он умрет.

Дмитрий Новицкий, «Фейсбук»

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