В Словакии могут изменить конституцию из-за пандемии коронавируса

В Словакии могут изменить конституцию из-за пандемии коронавируса3
- 14.12.2020, 9:09
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О поправках задумались в парламенте страны.
Депутаты Национального совета Словакии 17 декабря рассмотрят возможность изменения конституции страны для регулирования и продления чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил «Гордон» со ссылкой на Aktuality.
Поправка в конституционный закон о госбезопасности даст возможность правительству страны многократно продлевать действие чрезвычайного положения сроком на 40 дней. Парламент должен будет утверждать продление за 20 дней до завершения предыдущего ЧП, сказано в материале.