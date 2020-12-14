В Словакии могут изменить конституцию из-за пандемии коронавируса 3 14.12.2020, 9:09

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О поправках задумались в парламенте страны.

Депутаты Национального совета Словакии 17 декабря рассмотрят возможность изменения конституции страны для регулирования и продления чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил «Гордон» со ссылкой на Aktuality.

Поправка в конституционный закон о госбезопасности даст возможность правительству страны многократно продлевать действие чрезвычайного положения сроком на 40 дней. Парламент должен будет утверждать продление за 20 дней до завершения предыдущего ЧП, сказано в материале.

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