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Блогер Максим Кац считает, что белорусские власти не решатся закрыть границы

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  • 14.12.2020, 9:34
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Блогер Максим Кац считает, что белорусские власти не решатся закрыть границы
Максим Кац
Фото: Новая газета

Лукашенко очень бы хотел, чтобы сотни тысяч протестующих оказались по ту сторону границы.

Известный российский блогер Максим Кац в своем блоге на Youtube поделился мнением, почему Беларусь не закроет границы.

— Решение о закрытии границ продается как мера профилактики коронавируса, что выглядит очень странным сразу по многим причинам, — отметил политолог Максим Кац.

Эксперт напомнил о том, что сам Александр Лукашенко явно не перестал быть ковиддиссидентом: не носит маску на совещании и, судя по сливам разогворов его ближайшего окружения, не приветствует такую меру у своих подчиненных.

— С каких это пор коронавирус, который, как известно, на ледовом катке не летает, стал таким вызвовом для Лукашенко, чтобы с ним та бороться — аж закрывая границы? — задается вопросом Кац.

По его словам, у многих белорусов действия властей могут вызвать опасения: не рухнет ли на границы железный занавес?

— Это очень хороший повод ответить на вопрос, почему авторитарные режимы никогда не идут на закрытие границ и введение выездных виз.

Политолог считает, что и тоталитарный советский режим, и авторитарные режимы современных Беларуси и России всегда отличались разным отношением к человеку. В случае с коронавирусом такие режимы ближе к демократии, подчеркивает Кац. По двум причинам:

— Люди для тоталитаризма — это актив. Собственность, средство производства и достижения цели. Образованного и талантливого стоит засунуть в шарашку, чтобы делал ядерную бомбу. Всех остальных заставить работать в колхозе за трудодни, сгноить в шахтах и на стройках коммунизма.

Иммиграция, по словам Каца, для тоталитаризма сродни хищению социалистической собственности: «Уехавший гражданин – это как своим ходом сбежавший трактор».

Вторая причина — сама природа подобных режимов, которые держаться на тотальном насилии и страхе, от которых нельзя спастись бегством:

— Каждый должен ждать шагов на лестнице и «черного воронка» во дворе.

Эмиграция, дающая возможность убежать, сразу эту модель рушит, считает Кац.

— Единственное, чего хочет авторитарное государство от гражданина — тотальное недоверие к любым институтам и неучастие ни в чем. Любая политическая активность сознательно маргинализирутся пропагандой, репутация любых публичных институтов намеренно подрывается.

Цинизм, недоверие и гражданская апатия — перечисляет Кац основные опоры авторитаризма.

Эксперт считает, что Лукашенко очень бы хотел, чтобы те сотни тысяч белорусов, которые выходили на улицы протестовать, оказались где-то по ту сторону границы. И на это сейчас будет работать пропаганда, генерируя сливы и страшилки о скором закрытии границ и тотальной зачистке тех, кто не успеет покинуть страну.

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