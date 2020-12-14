Семь вопросов про российскую вакцину «Спутник V» 5 14.12.2020, 10:24

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Она вообще безопасна?

В России начинается всеобщая вакцинация от коронавируса. Читатели «Новой газеты» прислали в редакцию десятки писем с вопросами о безопасности и эффективности вакцины, о том, что нужно и не нужно делать до и после прививки. На самые часто задаваемые отвечает молекулярный биолог, научный журналист, автор книги о коронавирусе «Вирус, который сломал планету» Ирина Якутенко.

Безопасны и эффективны ли российские вакцины?

Об эффективности и безопасности вакцин невозможно говорить, основываясь на личных предпочтениях или исходя из репутации разработчика. Единственным показателем являются опубликованные документы, в которых приведены данные о результатах всех фаз клинических испытаний.

По «Спутнику V» есть публикация в хорошем рецензируемом журнале The Lancet по итогам первой и второй фаз, во время которых проверяется безопасность вакцины и ее эффективность, но не с точки зрения защиты от заражения, а по результатам анализов на выработку антител и клеточного иммунитета. Согласно этой публикации, введение «Спутника V» не давало серьезных побочных эффектов, и у добровольцев вырабатывались маркеры иммунного ответа. В то же время нужно отметить, что в первых двух фазах испытаний участвовало существенно меньше добровольцев, чем принято — полный курс той вакцины, которую будут вводить людям, получили всего 22 человека.

Всем было бы спокойнее, если бы испытания прошли на большем числе добровольцев.

Что касается эффективности, то производителем «Спутник V» она заявлена на уровне 95%. Это означает, что у привитого человека на 95% меньше вероятность заразиться, чем у непривитого.

О вакцине «ЭпиВакКорона» можно сказать только, что по ней пока не опубликовано документации, которую могло бы оценить экспертное сообщество.

Можно ли сейчас привиться отечественной вакциной, а позже — зарубежной?

Никаких данных о том, как взаимодействуют вакцины, не существует. Человек, который на это решится, будет проводить эксперимент на себе. Это не так безопасно, как может показаться. Я бы не стала так делать.

Известно, что разработчики «Спутника V» предложили разработчикам другой вакцины, AstraZeneca, провести такие исследования. И представители AstraZeneca согласились. Но пока эти исследования не проведены и не опубликованы их результаты, все попытки пациентов комбинировать вакцины будут на свой страх и риск.

Кому вакцинация категорически противопоказана?

Таких людей крайне мало. Это, в первую очередь, те, у кого в силу особенностей работы иммунной системы развиваются анафилактические реакции на введение чужеродных компонентов. Люди обычно знают о наличии у себя таких реакций, потому что они проявляются и при тех прививках, которые делают в детстве. Именно из-за вероятности таких реакций пациентов просят посидеть полчаса после вакцинации в коридоре, чтобы в случае их проявления купировать. Людям, организм которых так реагирует на прививки, вакцинироваться нельзя, и именно их мы защищаем коллективным иммунитетом.

Людям с аутоиммунными заболеваниями, с иммунодефицитами, беременным и кормящим женщинам, пожилым нужно ждать, пока будут проведены клинические испытания, в которые эти группы людей будут включены. До этого мы не можем быть уверены, точно ли вакцины для них безопасны и какова эффективная доза — например, для пожилых она часто больше.

Нужно ли отказываться от алкоголя?

Про запрет выпивать 42 дня сказала вице-премьер Голикова. Затем <директор НИЦЭМ им. Гамалеи> Гинцбург заявил, что нужно воздержаться всего три дня. При этом в инструкциях к вакцине ничего об ограничениях на алкоголь не говорится.

Вероятно, рекомендации относительно алкоголя — из серии «перебдеть».

Но в данном случае они снижают мотивацию людей делать прививку и скорее вредят. Для многих ограничение в 42 дня невыполнимо, и люди будут бояться вакцинироваться, ведь они иногда выпивают бутылочку пива или бокал вина.

У меня есть антитела. Можно ли вакцинироваться?

Испытания «Спутника V» проводились только на людях, у которых по результатам анализов не было антител. Поэтому, по уму, прививаться сейчас тоже можно только тем, у кого они отсутствуют. Это не значит, что вакцинация для тех, кто уже встречался с вирусом, обязательно опасна — но пока ее безопасность не показана, полной уверенности в этом быть не может.

Pfizer, к слову, проводил испытания вакцины на людях с антителами. Никаких отличий в реакции на прививку с людьми без антител обнаружено не было.

Сделал укол — выкидываю маску?

Привитые люди должны продолжать соблюдать ограничительные меры, потому что на формирование полноценного иммунитета требуется 21 день после введения второй дозы. Кроме того, даже по прошествии этого времени соблюдать ограничительные меры нужно хотя бы ради окружающих.

Мы не знаем, предотвращает ли вакцина инфицирование.

Если нет, то человек может заразиться, но благодаря вакцине переносить заболевание бессимптомно. При этом он будет переносчиком вируса и может заразить непривитых, в том числе из групп риска.

Что будет, если не получить вторую дозу «Спутника V»?

Согласно документам, опубликованным в The Lancet, частичный иммунитет формируется уже после первой дозы вакцины. Но для надежности нужно все-таки получить и вторую дозу.

Если от второй дозы отказаться, неизвестно, как долго сохранится иммунитет. Справедливости ради, мы не знаем, как долго он сохраняется и после введения двух доз. Но после полного курса он должен быть более устойчивым.

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