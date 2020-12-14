закрыть
14 декабря 2020, понедельник, 12:29
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Одни из самых нищих в Европе: белорусы оказались в числе лидеров по расходам на еду

7
  • 14.12.2020, 10:42
  • 4,688
Одни из самых нищих в Европе: белорусы оказались в числе лидеров по расходам на еду
фото: Tut.by

Лучше всего обстоят дела у жителей Люксембурга.

Траты на продукты питания у белорусов составляют почти 36% расходов. В рейтинге из 40 стран по этому показателю наша страна занимает 35-е место.

Высокие траты на еду в структуре расходов домашних хозяйств считаются показателем низкого уровня жизни: основная доля бюджета уходит у семьи на удовлетворение физиологических потребностей.

В рейтинге из 40 стран, составленном РИА Новости, белорусов обогнали россияне, которые тратят на еду 29,7% своего бюджета, а также балты и жители других стран Европы.

Судя по рейтингу, лучше всего обстоят дела у жителей Люксембурга, которые тратят на еду всего 8,4% доходов, а также у граждан Нидерландов и Великобритании.

Впрочем, не хлебом единым сыты белорусы. Даже будучи стесненными в средствах, они не жалеют денег на досуг и культуру. Эти траты (7,6%) у белорусов оказались даже выше, чем у лидера рейтинга (6,2%) и жителей многих стран, которые предпочитают направлять свободные средства на другие цели.

Ожидаемо мало тратят белорусы на кафе и рестораны - 2,9% семейного бюджета. Почти столько же (2,8%) уходит у наших граждан на алкоголь и сигареты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Беларусь: путь от протеста к революции
Беларусь: путь от протеста к революции Григорий Меламедов
Эх, Францевич...
Эх, Францевич... Андрей Санников
Саша, родиной не пугай
Саша, родиной не пугай Ирина Халип
Процесс международной изоляции режима дошел до его любимой игрушки
Процесс международной изоляции режима дошел до его любимой игрушки Валерий Карбалевич