Работник «Гродно Азот»: Атмосфера на заводе очень напряженная 2 14.12.2020, 10:49

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фото: hrodna.life

Азотовцы продолжают уходить в забастовку, активно уходят из официального профсоюза и присоединяются к независимому.

После выборов на работников завода «Гродно Азот» возлагали большие надежды как на двигатель рабочего и забастовочного протеста. Со временем протестный подъем на предприятии умерил, но не исчез. Сегодня азотовцы продолжают «откалываться» в забастовку, активно уходят из официального профсоюза и присоединяются к независимому, который с августа вырос в 20 раз – до более 400 членов, передает «Белсат».

На днях завод покинули последние штрейкбрехеры, хотя выписывали их сюда изначально до Нового года. Руководство «Азота» так и не смогло заменить уволенных специалистов.

Сердце «Азота»

На «Азоте»есть два важных цеха, от которых зависит работа всего предприятия: «Аммиак-3» и «Аммиак-4». Аммиак называют кровью завода, это сырье почти для всех продуктов, идущих на продажу. Если остановятся аммиачные цеха, то остальным и бастовать не нужно – им просто не будет с чем работать.

В одном аммиачном цехе работает около 170 человек, для прекращения работы важен технологический персонал, который непосредственно ведет процесс – это 50 человек. Есть еще механики, слесари, электрики, но их заменить несложно. Технологический же персонал выполняет очень специфическую работу, такие специалисты готовятся по меньшей мере полгода. Таким образом, остановка завода зависит от 100 работников двух аммиачных цехов.

Сергей Шелест: Hе хочу кормить силовиков, которые избивают людей

Сергею Шелесту 28 лет, на заводе он работал оператором в хранилище аммиака при цехе «Аммиак-3».

«Импульсом к действиям после выборов стала женская акция 12 августа. Когда я увидел девушек, которые простояли целый день с цветами в цепи солидарности, внутри что-то перевернулось. Ну что мы, не мужики? Надо и нам действовать! Тогда мы впервые во время рабочего дня вышли к проходной и вызвали на беседу директора. Потом – представителей властей и силовиков. На следующий день мы организовали большой марш, в котором принимали участие несколько тысяч человек», – вспоминает Сергей.

Требования работников были политическими: отставка Лукашенко, новые выборы, освобождение политзаключенных, прекращение насилия на улицах. Частично они были выполнены: из заключения выпустили большинство политических заключенных Гродно.

Но быстро началось давление на работников. Уволенных начали заменять работниками из других цехов, которые были готовы заработать на ситуации, студентами и штрейкбрехерами. Последние зарабатывали в 2,5-3 раза больше, чем азотовцы, правда, заводчан также попытались подкупить увеличением зарплат.

«Сейчас на предприятии работают с нарушениями техники безопасности, – утверждает Сергей, – и это намного опаснее, чем просто остановить завод. «Азот» – химическое, взрывоопасное предприятие, единственное такое в стране. Серьезную аварию на нем по последствиям можно сравнить с Чернобылем. Если на производство сажают неподготовленного несведущего человека, во время внештатной ситуации он может растеряться и не знать, что делать».

По словам Сергея, сейчас директор «Азота» ничего не решает, якобы руководит человек, который возглавляет отдел безопасности завода.

«Начальник нашего цеха пришел к главному инженеру с ходатайством, что нужно остановить цех, так как не хватает технического персонала и процесс может выйти из-под контроля. Ему отказали. Через несколько дней начальник цеха принес заявление на увольнение по личному желанию. Но ему снова отказали. Сказали – пока такие сложные обстоятельства на заводе, будешь работать до последнего и должен все контролировать, и если что-то случится или ты захочешь уйти, – «сядешь», – говорит Сергей.

Когда Светлана Тихановская призвала к общенациональной забастовке с 26 октября, часть азотовцев решила откликнуться. В тот день около 150 работников собрались на проходной завода, чтобы поддержать забастовку. Но приехали силовики: задержали 32-х человек, часть работников дубинками загнали на работу.

«Силовики тогда называли нас скотом, который все равно будет на них работать. После такого я больше не мог там оставаться. Написал заявление в стачку. Я не быдло. Замолчать и успокоиться – это не мое. Как можно молчать после того, что видел на улицах после выборов? Я, как и много моих коллег, ушел с работы именно ради того, чтобы не кормить власти и силовиков, которые бегают по улицам и избивают людей», – говорит Сергей.

Специалист рассказывает, что в цехе «Аммиак-3» раньше работала сплоченная команда, где было правилом «один за всех и все за одного».

«У нас были дружеские отношения. «Аммиак-3» принимал участие во всех активностях. Первые заявления на выход из государственного профсоюза пошли из нашего цеха»» – рассказывает Сергей.

Но все изменилось, теперь там каждый сам. Атмосфера на заводе очень напряженная: рабочие рассказывают, что стало невыносимым работать рядом с «ябатьками», теми, кто наживается, закрывая часы уволенных. Возникают конфликты чуть ли не до драк.

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