В Испании назвали сроки развития коллективного иммунитета от COVID-19 14.12.2020, 11:32

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Прививки испанцам начнут делать в январе следующего года.

В Испании надеются, что к концу лета 2021 года смогут добиться обретения коллективного иммунитета от коронавируса.

При условии, что к тому времени будет вакцинировано достаточное количество людей. Об этом заявил министр здравоохранения страны Сальвадор Илла, передает Reuters.

По словам чиновника, прививки испанцам начнут делать в январе следующего года. Согласно разработанной программе, к концу лета вакцинированными должны быть более двух третей 47-миллионного населения Испании.

"В Европе, даже если это не финал, мы будем на совершенно другой стадии. Вот почему я думаю, что мы находимся в начале конца, но нужно еще от пяти до шести месяцев. Это то, что называют коллективным иммунитетом – или потому, что люди вакцинированы, или из-за того, что они уже переболели", – сказал глава испанского Минздрава.

При этом он предостерег граждан от потери бдительность в период Рождества. Отметим, что Испания была одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран Европы.

Согласно данным Worldometers, на сегодня в стране зафиксировано 1,7 млн случаев COVID-19, от последствий вируса умерли 47,6 млн человек, но количество выздоровевших не указывается.

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