Белорус сегодня может позволить товаров и услуг меньше, чем 10 лет назад 2 14.12.2020, 11:42

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Реальные зарплаты продолжают падать в Беларуси.

В стране идет явное торможение роста реальных доходов населения. В некоторых регионах снижение зарплат идет уже 18 месяцев подряд, сообщает banki24.by.

В октябре средняя начисленная зарплата в Беларуси по покупательской способности доллара откатилась за 2010 год. Это значит, что на одинаковый долларовый эквивалент зарплаты в октябре 2020-го белорус мог купить меньше товаров и услуг, чем 10 лет раньше.

Однако средняя зарплата — это как средняя температура по больнице. Последнее хорошо видно при сравнении средних зарплат в городах и районах.

В Беларуси есть 10 городов областного подчинения и 118 районов. Так вот, только в 7 регионах из 128 средняя зарплата была не ниже средней по стране (1 285 BYN).

В топовый список вошли Солигорский район (2 043 BYN), Минский район (1 537 BYN), Новополоцк (1 485 BYN), Островецкий район (1 366 BYN), Дзержинский район (1 363 BYN), Речицкий район (1 351 BYN) и Светлогорский район (1 289 BYN).

Как видно, ни один областной центр не попал в верхнюю часть списка. Во всех областных городах средние зарплаты ниже средней по стране.

Солигорский район также лидирует по темпам роста зарплаты к 2019 году — +25,9%. Это объясняется увеличением добычи калийной руды и производства из нее удобрений на Беларуськалии.

Высокие зарплаты в Минском и Дзержинском районах связаны с тем, что эти регионы являются частью столичной агломерации. В Новополоцке величина зарплат обусловлена деятельностью Нафтана, в Островецком районе — возведением АЭС, в Речицком районе — работой предприятий ПО «Белоруснефть», в Светлогорском районе — функционированием целлюлозно-картонного комбината (ЦКК).

Средние зарплаты опустились ниже 800 BYN лишь в 3 регионах — Славгородском, Мстиславском и Шарковщинском районах. Это хронически отстающие районы без крупной промышленности.

В Славгородском районе средняя зарплата до вычета налогов составила 795 BYN, в Мстиславском — 792 BYN, в Шарковщинском — 767 BYN. Шарковщинский район многие месяцы подряд остается самым бедным регионом Беларуси.

В Беларуси увеличивается количество регионов с падающей реальной зарплатой. Реальная зарплата — это зарплата с поправкой на рост потребительских цен. Если по итогам июня таких регионов насчитывалось 3, то по итогам октября — уже 6.

В «черный список» вошли Лельчицкий (минус 0,4%), Смолевичский (минус 0,8%), Жлобинский (минус 1,2%), Гомельский (минус 1,4%) и Мядельский (минус 1,7%) районы, а также Жодино (минус 7%). Ситуация в Жодино примечательна тем, что на фоне проблем БЕЛАЗа реальная зарплата падает к сопоставимым периодам уже 18 месяцев подряд.

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