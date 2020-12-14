Догоняли-догоняли... 1 Дмитрий Зотиков

14.12.2020, 11:49

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Бон аппетит, граждане.

Иногда г.Путин каким-то случайным образом попадает из своей действительности в нашу, и тогда получается очень смешно. По его словам выходит, что россияне 20 лет догоняли Португалию, но потом закончилась еда.

А бегать за португальцами на голодный желудок не очень-то и хочется. Народ начал бегать в поисках чего-нибудь пожрать, и эта картина поразила нашего гаранта в самое сердце. И он тут же потребовал заморозить цены.

Правительство в лице г. Мишустина сразу взяло под козырек и потребовало от ритейла не повышать цены на подсолнечное масло и сахар. Видимо в той реальности, в которой живет правительство, россияне питаются исключительно этими продуктами. Поели сахарку, запили подсолнечным маслом и на работу.

Тем временем президент снова ушел в свою действительность, все вздохнули спокойно и занялись каждый своим делом. Народ выживанием, правительство надуванием щек.

Португалия, убедившись, что за ней больше никто не гонится, выдохнула и принялась увеличивать разрыв с нами, справедливо полагая, что ну их к лешему.

Тем временем народу показали, что у нас целых два Путина, которые находятся одновременно и в Сочи, и в Москве. Народ воспринял это стоически, потому что нас удивить чем-то уже очень трудно. Два так два. Больше, не меньше. Прокормим и этого. И все принялись считать дни до Нового Года, предполагая что с боем курантов все плохое закончится. Коронавирус пропадет, еда снова появится не только на прилавках, но и на столах, а президент станет молодым и красивым как раньше.

И мы снова примемся кого-нибудь догонять. Кого поближе только. Например, Болгарию. Ведь нам никогда не нужен результат. Нам важен сам процесс. Как сказал классик: "Умом Россию не понять". Но чем нас надо понимать классик не уточнил. А напрасно. Теперь вот сидим, гадаем макая подешевевший сахар в подешевевшее же подсолнечное масло.

Бон аппетит, граждане. И хорошего вам всем дня!

Дмитрий Зотиков, "Фейсбук"

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