Какие ошибки привели режим Лукашенко к краху? 14.12.2020, 12:03

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Фото: ТАСС

9 августа 2020 года разделило историю Беларуси на до и после.

Последующий период массовых протестов против фальсификации результатов президентских выборов и беспрецедентного насилия со стороны власти означал для Александра Лукашенко утрату легитимности в глазах страны и мира. «Салідарнасць» оглянулась назад, чтобы понять: как так получилось, что к 9 августа он подошел уже непопулярным политиком?

Реакция на президентские выборы 2015 года

Президентская кампания пятилетней давности оказалась для Лукашенко необычайно легкой. Майдан в Киеве, который обернулся войной с Россией, выбил козыри из рук политических оппонентов («Хотите, как в Украине?»), в белорусском обществе возник сильный запрос на стабильность власти, мир и безопасность.

С другой стороны, как будто смирился с правлением Лукашенко и Запад, много лет подвергавший его санкциям. Достаточно вспомнить, что в феврале 2015 года во Дворце Независимости прошли переговоры по ситуации на юго-востоке Украины с участием канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда.

Можно считать, что именно после президентских выборов-2015 Лукашенко посчитал, что ухватил бога за бороду: решил, что белорусское общество навсегда согласилось с его правлением.

И расслабился, начав думать, что даже ошибочные решения и отсутствие всяких рамок в поведении на публике (чего стоили только появления в окружении группы девушек) не будут иметь серьезных последствий.

За последние годы трудно вспомнить хотя бы один случай, когда Лукашенко признал бы свой промах или просчет. Ярчайшей иллюстрацией к этому стало введение «налога на тунеядство» в 2017 году, когда даже народные волнения среди электората Лукашенко не заставили его констатировать свою неправоту.

А ведь раньше такое пусть редко, но происходило. Например, в 2013 году Лукашенко предложил, чтобы белорусы при выезде за границу выплачивали пошлину в 100 долларов. Но после возмущенной реакции в обществе довольно быстро признал, что погорячился.

Из-за веры Лукашенко в свою непогрешимость, миф о «народном президенте» окончательно перестал восприниматься избирателями. Взамен в умах белорусов укрепился образ правителя, который мешает другим жить и работать.

Стагнация в экономике

Голосуя на избирательном участке в день президентских выборов-2015, Лукашенко выразил готовность идти эволюционным путем и обеспечить «очень быстрое движение по выходу на нормальный уровень развития Беларуси».

Те слова Лукашенко помимо его воли оказались предсказанием:

– Мне ничего не простят – ни зарплаты, ни экономики, не безопасности, ни военной обороны. Потому что с меня сразу спросят – а где ж ты был эти годы?

Но это были лишь слова, а на деле Лукашенко отказался идти даже на минимальные преобразования в экономике. В результате к президентским выборам-2020 белорусы подошли примерно с тем же уровнем доходов, который имели десять (!) лет назад – со средней зарплатой около $500.

Особенно экономический провал Беларуси подчеркивал быстрый рост в Польше и странах Балтии, куда помимо России все чаще стали уезжать на заработки белорусы.

Еще более ухудшила отношение к Лукашенко очевидная бесперспективность выстроенной им экономической модели. Едва ли не главным его обещанием на выборах-2020 стала фраза «Деньги с вертолета никто разбрасывать не будет».

Отсутствие контакта с молодым поколением

Едва ли не в каждом шаге и фразе Лукашенко последних лет стало читаться ретроградство и несовременность – особенно для людей 18-40 лет, чье вступление во взрослую жизнь не пришлось на времена существования Советского Союза. В восприятии мира Лукашенко застрял в периоде своей советской юности и молодости 60-х-70-х годов – с их субботниками, культом хоккея, грандиозными стройками (вроде возведения АЭС) и борьбой с тунеядцами.

В то же время важнейшее явление современного мира, интернет, для Лукашенко оказалось «мусоркой», а такие слова как омбудсмен – «матерными».

Для нового поколения стиль правления главы государства в лучшем случае стал выглядеть карикатурой на современного лидера. Потуги сделать пиар на теме «борьбы за урожай», «обо….ных коров» или праздновании 100-летия ВЛКСМ не могли иметь хоть какого-то отголоска в сердцах людей XXI века.

Жизнь в условиях глобализации и разросшегося внутри страны эффективного частного сектора привела к запросу на демократизацию, соблюдению прав человека, рыночную экономику.

В 2020 году фраза «Белорусское общество переросло Лукашенко» стала уже общим местом.

Провальная президентская кампания

Во время предвыборной кампании-2020 Лукашенко так и не смог внятно сформулировать хоть одну причину, почему избирателям нужно отдать голос за него.

С его подачи госпропаганда попыталась найти выход в прошлом – в отсылке к 90-м годам, когда до прихода Лукашенко к власти белорусы якобы ходили «босыми», «голодными», а в Минске было «на три дня муки».

Но этот месседж не смог утешить избирателей. Молодое поколение вообще плохо помнило трудности 90-х, а у старшего эта отсылка скорее вызывала раздражение, напоминая им, как за прошедшее время далеко ушли соседи.

В конце концов, Лукашенко плюнул на борьбу за избирателя, откровенно сделав ставку на вертикаль власти и силовиков, с которыми чаще всего и общался перед самыми выборами. Вскоре выяснится, что даже бюджетники перестали быть его однозначной опорой.

Поведение при эпидемии коронавируса

Как уже было отмечено, Лукашенко утратил имидж «народного президента» задолго до 2020 года. Но ошибка, которую он совершил в уходящем году, подвела его уже к статусу с приставкой «анти».

Первую официально признанную смерть от коронавируса (75-летнего витебского актера Виктора Дашкевича) Лукашенко встретил не сочувствием, а словами претензии: «Ему завтра 80 лет, почему ты ходишь по этой улице и тем более работаешь?»

С началом эпидемии белорусы очень быстро поняли, что по большому счету рассчитывать могут только на себя. Рекомендации ВОЗ по борьбе с коронавирусом власти проигнорировали, а реальную статистику заболеваемости и смертности стали скрывать.

Весной, когда в некоторых больницах уже не хватало мест для инфицированных, Лукашенко твердил о «психозе» и неудачно шутил, предлагая защищаться от вируса водкой, баней и трактором.

В прошлом успешный популист, чутко улавливавший настроения большинства людей, в 2020 году откровенно проигнорировал самое главное, что волновало граждан – угрозу для их здоровья. А ведь еще пять лет назад Лукашенко говорил, что доходы людей и их безопасность – важнейшее, что ему не простят.

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