«В нашу квартиру вошли со стрельбой» 6 14.12.2020, 12:45

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История женщины, оба сына которой стали политзаключенными.

За последний месяц жизнь Людмилы Самусенко кардинально изменилась. Встречи с адвокатом, передачи… Оба ее сына — Ким и Алексей — признаны политзаключенными. Младшего подозревают во взломе компьютерной системы Мингорисполкома. О сыновьях, их семьях, увлечение охотой и исторической реконструкцией мать рассказала «Нашей Ниве».

Выпускники белорусскоязычной гимназии, победители oлимпиады

«Я не могу заниматься своими делами — занимаюсь делами сыновей. Но я знаю, что это будет недолго продолжаться и все будет хорошо. Очень много бытовых вопросов. У младшего Кима квартира осталась без присмотра — после обыска знаете, что там делается? Только болезнь, коронавирус, меня заставила хоть как-то заняться собой. А то были дни, когда не хватало даже времени поесть», — рассказывает Людмила.

Она домашняя хозяйка, муж — энергетик. 31-летний Ким и 32-летний Алексей — их сыновья. Семья жила в Минске, сыновья учились в гимназии № 4 с белорусским языком обучения. Мать считала делом принципа воспитать сыновей настоящими белорусами.

После школы оба сына решили стать экономистами.

«Экономическое образование учит на все смотреть через призму логики. Это те знания, которые позволяют видеть происходящее как систему, — объясняет мать выбор специальности. — И один, и другой участвовали в экономической олимпиаде. Старший два года побеждал «республику», а младший, когда начал участвовать, выиграл только первый тур, после чего олимпиаду отменили».

Алексей работал в сети фирм, которая занимается изделиями из пластика. Ким до недавнего времени возглавлял отдел киберспорта при футбольном клубе. С программированием парень не связан: подумал просто, что белорусский киберспорт слабо представлен и стоило бы его развивать. Но в связи с коронавирусом это направление закрыли, и Ким остался без работы.

Младший сын в сентябре женился, дочке семь месяцев

Семья много путешествовала по Беларуси. В 2006 году они основали клуб исторической реконструкции.

«Нас интересует, как жили горожане во Франции XIV века. На тот момент, когда мы начинали заниматься реконструкцией, это время было меньше всего изучено. Мы не участвуем в сражениях, нас больше интересует быт, одежда, кулинария. Мы исследуем документы, технологию изготовления вещей, ездим по фестивалям».

Другое семейное хобби — охота. Сыновья с отцом привозили с охоты уток, зайцев, кабанов.

«Очень вкусно готовить мясо кабана с брусникой. А утку— вымачивать в рассоле от огурцов или помидоров. Если делать котлеты из дичи, хорошо добавлять картошку, пропущенную через мясорубку, тогда котлеты будут сочные, — делится Людмила кулинарными секретами. — Но у ребят не очень часто получалось ездить на охоту, работы хватало».

Братья успели создать свои семьи. Сыну Алексея четыре года, дочери Кима — еще только семь месяцев.

«Младшему совсем недавно свадьбу сыграли. Все откладывали — то невестка диссертацию защищала, то ковид. Поэтому только в конце сентября сыграли. Те деньги, которые изъяли при обыске, были подарены — сын должен был погасить кредит, который брал на свадьбу», — рассказывает мать.

Жена Кима — украинка. Они познакомились в Киеве, когда парень возил туда своих спортсменов на соревнования. Недавно жена была вынуждена вернуться к родителям — в Беларуси она чувствовала себя в опасности.

Стрельба в квартире и конфискация реконструкторских сабель

«Сыновья всегда интересовались тем, что происходит в обществе. Мужчина не мужчина, если он к этому равнодушен. Старший сын никогда не участвовал в политической жизни до этого года. Мы с Кимом были активнее: являемся основателями правозащитно-просветительского объединения «Дзея», — рассказывает мать.

В пикетах по сбору подписей сыновья не участвовали. Почему ими заинтересовались органы, для Людмилы — загадка.

К ней пришли с обыском 3 ноября — искали вещи Кима. При входе в квартиру устроили стрельбу.

«Наверное, они испугались нашей собаки — она довольно крупная. Стреляли холостыми, никто не пострадал. Когда муж выскочил в коридор, чтобы посмотреть, что происходит, его встретили на пороге и положили на землю», — рассказывает Людмила.

Во время обыска, по ее словам, ничего не забрали.

В тот же день пришли на съемную квартиру к Киму — он жил в соседнем доме.

«Знаю, что применяли силу, так как сыну пришло сообщение из Следственного комитета, что они рассматривают обстоятельства задержания. Деньги изъяли, технику, охотничье ружье (оно зарегистрировано), мечи и сабли (реквизит реконструкторского клуба). Забрали бронежилет и каску для игры в страйкбол.

Изъяли технику его и невестки — она должна была участвовать в конференции, но не смогла, потому что все материалы остались на ноутбуке».

Через два дня с обыском приехали к Алексею. Изъяли технику и страйкбольные ружья.

Следственный комитет заявил, что Ким якобы причастен к взлому компьютерной системы Мингорисполкома и активно участвовал в «несанкционированных массовых мероприятиях». Его задержали по ч. 2. ст. 349 Уголовного кодекса (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок). По статье 342 проходит и Алексей.

Задержали также двоих приятелей Кима по двору. В настоящее время братья на Володарке.

«Там, конечно, не дом отдыха, но поскольку они натренированы — на охоте и фестивалях учишься обходиться минимальными средствами выживания, — спокойно воспринимают те условия, в которых сейчас находятся. На плохое обращение не жалуются. Мы, белорусы, ко всему приспосабливаемся».

Что чувствует мать, когда оба ее сына за решеткой?

«Есть такое произведение «Раскіданае гняздо», больше ничего не могу сказать, — вздыхает Людмила. — Я очень уважаю своих сыновей, горжусь ими. Они пишут мне письма. Конечно, их интересует, что здесь происходит, как их семьи. Ким очень волновался, так как его жена осталась с маленьким ребенком в чужой стране. За нас, родителей, переживают.

Мы очень благодарны за поддержку. Это нереально! Мне, наверное, жизни не хватит каждому сказать «спасибо». Я не верю — я знаю, что у нас всё будет хорошо. Эта поддержка придает сил спокойно жить, помогать своим детям и Беларуси».

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