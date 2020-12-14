Рекордное очищение: пандемия снизила выбросы углекислого газа 5 14.12.2020, 12:47

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Ученые рассказали, как коронавирус повлиял на окружающую среду.

В Австралии выделение углекислого газа в атмосферу с марта по июнь снизилось на 6,2% по сравнению с началом года. Наибольшее снижение наблюдалось в транспортной сфере и добыче, переработке и транспортировке ископаемого топлива, пишет gazeta.ru.

Во всем мире наибольшее сокращение выбросов в 2020 году наблюдалось в транспортном секторе, особенно для наземного транспорта — легковых автомобилей, фургонов и грузовых автомобилей.

Во время наиболее строгих карантинных мер уровни в транспортном секторе во многих странах сократились вдвое.

Хотя авиаперелетов стало меньше на 75%, они не способствовали заметному снижению выбросов — в год на авиацию приходится лишь около 2,8% от их общего объема.

Причем тенденция на уменьшение углеродного следа человечества наблюдалась еще до пандемии, отмечают исследователи.

В целом объем выбросов во всем мире увеличился на 61% по сравнению с 1990 годом, однако темпы этого роста были разными. В начале 1990-х годов рост объема выбросов замедлился в связи с распадом СССР, но затем очень быстро увеличивался в 2000-х годах, в среднем на 3% в год. Отчасти это было вызвано ростом Китая как экономической державы.

Однако в последнее десятилетие выбросов стало становиться меньше, рост их объема составлял менее 1% в год. А в 2019 году по сравнению с 2018 годом выбросов было почти столько же или лишь незначительно больше.

«За снижением количества выбросов стоят 24 страны, в которых выбросы углекислого газа в атмосферу сокращались по меньшей мере в течение одного десятилетия, в то время как их экономика продолжала расти. В их число входят многие европейские страны, такие как Дания, Великобритания и Испания, а также США, Мексика и Япония, — пишут исследователи. — В остальном мире объем выбросов продолжал расти до 2019 года».

Пандемия, наряду с другими тенденциями, такими как переход на экологически чистую энергию, поставила мир на перепутье, подводят они итог. И выбор, который сделают люди, может изменить динамику содержания углекислого газа в атмосфере.

«Помимо замедления темпов роста выбросов в последние годы и их снижения в этом году, сейчас есть десятки стран, которые обязались достичь нулевого уровня чистых выбросов к середине столетия или вскоре после него, — отмечают ученые. — Страны, на долю которых приходится более 60% глобальных выбросов углекислого газа (Китай, США, Япония, Южная Корея, страны Евросоюза), имеют либо юридические обязательства, либо собственные планы по снижению объема выбросов углекислого газа до нуля примерно к 2050 году».

Так, добыча угля, крупнейшего ископаемого источника выделения углекислого газа, достигла пика в 2013 году. Ее снижение продолжается и по сей день, приводя к уменьшению объема выбросов, однако рост добычи природного газа и нефти сводит на нет значительную часть этого вклада.

Грамотные экономические решения позволят расширить спектр технологий и услуг, которые позволят снизить объемы выбросов до нуля, считают авторы. Многие страны, например, члены Евросоюза или Южная Корея, уже взяли на себя обязательства по разработке подобных стратегий, хотя инвестируют они по-прежнему в первую очередь в инфраструктуру, использующую ископаемое топливо.

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