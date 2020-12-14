Неблагосклонная к режиму зима 1 14.12.2020, 13:33

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Преференции для белорусского диктатора будут только сокращаться.

Российский политолог Андрей Суздальцев считает, что Кремль не видит будущего у Лукашенко.

«Исходя из создавшейся обстановки, у Москвы нет, и в РФ не планируются, какие-либо перспективные политические и экономические проекты, связанных с именем Лукашенко. Нет планов вывода белорусско-российской интеграции из стадии стагнации. При этом в Москве понимают, что от Лукашенко в Беларуси уже ничего не зависит. Руководят страной силовики, которые никогда не будет легитимны.

Индикатором данных настроений в Москве станут итоги переговоров по поставкам газа и нефти в 2021 году, но уже сейчас понятно, что дотации и преференции Минску будут и дальше только сокращаться, а белорусская экономика будет съеживаться.

Лукашенко, пытаясь удержаться на посту, буквально крадет у Кремля каждый день своей власти, и рассчитывает не только разжалобить российское руководство, но и снова выклянчить деньги и ресурсы. Сомнительно, что наступившая зима будет благосклонна к Лукашенко», — считает Андрей Суздальцев.

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