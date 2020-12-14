Синоптики: На неделе будет теплее, чем положено 14.12.2020, 13:37

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Подробный прогноз на рабочую неделю.

Новая неделя в Беларуси стартует с теплой для середины декабря погоды. При этом ситуация на дорогах останется напряженной: местами по стране ожидаются гололедные явления, при поступлении теплого воздуха будут сгущаться туманы, ухудшающие видимость до 100−500 метров. Об этом сообщает tut.by со ссылкой на Белгидромет.

Во вторник ночью и утром во многих районах республики пройдут небольшие кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем будет преимущественно без осадков. На большей части территории страны ожидается туман. Местами гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит 0…-6 °С, а максимальная днем −2…+3 °С.

16 декабря ночью преимущественно без осадков, днем местами, преимущественно по северо-западной половине страны, кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Местами туман, слабый гололед. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью 0… -7 °С, максимальная днем −3…+3 °С.

В четверг преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по северо-востоку страны кратковременные мокрый снег и дождь. Местами туман, слабый гололед. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −3…+3 °С, максимальная днем 0…+5 °С.

18 декабря ночью преимущественно без осадков, утром и днем

на большей части территории страны кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах туман, слабый гололед, ночью и утром на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −4…+2 °С, максимальная днем −1…+4 °С.

По предварительному прогнозу, в предстоящие выходные существенного изменения в погодных условиях не ожидается.

Напомним, на понедельник синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гололеда. Будьте внимательны и осторожны.

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