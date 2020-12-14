СМИ: США навсегда закроют два генконсульства в России 14.12.2020, 13:44

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Визовое обслуживание в этих представительствах приостановлено еще с марта.

Государственный департамент США может навсегда закрыть два генеральных консульства в России – одно во Владивостоке, другое в Екатеринбурге, сообщила российская газета «Коммерсант».

Визовое обслуживание в этих представительствах приостановлено еще с марта из-за пандемии коронавируса. В Екатеринбурге оказывают только экстренные услуги, во Владивостоке консульство не работает вообще. В Государственном департаменте США считают, что в ближайшее время ситуация не изменится.

Кроме коронавируса остается проблема нехватки дипломатического персонала после «посольской войны» между США и России, когда в 2017 года РФ потребовала от США сократить число сотрудников американских дипломатов с 1200 до 455 человек, и сокращения дипперсонала после отравления двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в 2018 году.

Отравление Скрипалей стало причиной дипломатического скандала с высылкой из многих стран мира российских шпионов под дипприкрытием.

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