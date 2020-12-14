«Трое детей, каждая копейка на счету, а тут на работу - самолетом»? 4 14.12.2020, 13:46

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Как скажется на дальнобойщиках ограничение на выезд.

«Теперь в рейсы мы будем уезжать как капитаны дальнего плавания — сразу на полгода», — шутят водители-дальнобойщики, которые работают в польских, литовских и других заграничных фирмах. Если временный запрет на выезд через наземные пункты пропуска не затрагивает тех, кто ездит на большегрузах белорусских фирм или пересекает границу на фуре, то тем, кто трудоустроился за пределами Беларуси, не сильно поможет и наличие контракта, и даже вид на жительство.

Выехать из страны они смогут раз в полгода через наземные пункты пропуска. Но, как правило, дальнобои ездят в рейсы на пару месяцев, а потом на несколько недель приезжают домой.

Tut.by поговорил с несколькими водителями о том, что изменится для них с вступлением в силу новых правил и смогут ли они продолжить работу на зарубежных нанимателей.

Напомним, временный запрет на выезд из Беларуси через наземные пункты пропуска вводится с полуночи 21 декабря 2020 года. В постановлении правительства сказано, что выезжать на работу и учебу, а также имеющим вид на жительство в другой стране разрешено не чаще одного раза в течение шести месяцев. Через воздушные пункты пропуска самолетами международного сообщения можно выезжать чаще. Сколько будет действовать ограничение — неизвестно.

«Чтобы уехать в рейс, буду летать в Вильнюс на самолете»

Ярослав с женой и двумя детьми живет в Ивье Гродненской области. Последние 12 лет мужчина работает водителем-международником, работает в Европе. Сейчас он трудоустроен в литовской фирме, у него есть вид на жительство в Литве. В тот день, когда мы общались, водитель находился в Норвегии, а после 20 декабря собирается вернуться домой.

— Раньше мы работали на «кругах»: недели три выполняли определенный рейс, потом короткий отдых дома — и снова на работу. Но после того, как пришел коронавирус и нужно было сидеть на изоляции 10 суток после возвращения домой, начали работать на каденциях (вахтах) — примерно два месяца работаем, две-три недели дома, — рассказал про свой рабочий график водитель.

Ночью в четверг, 10 декабря, Ярослав узнал о том, что Беларусь вводит ограничение на выезд из страны. Это известие тут же разлетелось по водительским чатам и стало шоком для белорусов.

— Начальство пока молчит — видимо, не знают, что делать. Водители сами тоже не знают, как быть, все обсуждают варианты, как это обойти.

До принятого ограничения Ярославу добираться с работы домой было просто: фуру он оставлял в Шальчининкае, пересаживался на свою легковушку и направлялся в Ивье. Дома был уже через два с половиной часа: это с учетом сдачи грузовика, пересечения границы и нахождения в дороге, которая составляет около 62 км.

— У меня машина с литовскими номерами, на границе оформлял на нее временный ввоз. На ней же возвращался обратно. Теперь из-за ограничения этот вариант не подходит — пересекать границу мне можно только раз в полгода.

Ярослав решил, что просиживать дома по полгода он не будет: надо зарабатывать деньги и кормить семью. Поэтому перед следующим рейсом полетит в Литву на самолете. В этом варианте, кроме билета на самолет до Вильнюса (около 150 рублей), появляются еще и временные затраты — из Ивья нужно будет ехать в Национальный аэропорт Минск, а потом из Вильнюса добираться в Шальчининкай. Водитель уже подсчитал, что это еще дополнительные 220 километров дороги в одну сторону.

— Вариант переехать жить и работать в Литву я даже рассматривать не хочу, хотя жена уже не раз предлагала это. Я ей говорю: «Да мы там будем никто», а она парирует: «Так мы и здесь никто». Но там стиль жизни совсем другой, не хватает душевного общения с людьми, как это есть у нас.

Оставлять работу в литовской фирме и устраиваться к белорусскому перевозчику Ярослав тоже не планирует: у земляков таких денег, какие платят в Европе, не заработать. К тому же он считает, что условия работы в Европе лучше, чем дома: «Водитель отвечает только за то, чтобы управлять грузовиком, остальное — зона ответственности других специалистов».

— Перед Новым годом я все же вернусь к семье, а там будем смотреть, что делать. Надеюсь, внесут какие-то изменения в законодательство.

«Лучше бы школы закрыли, а не границы — вот где обмен вирусом идет»

Около четырех лет Виталий работает на небольшую польскую фирму. Водитель выполняет «круги»: через Беларусь возит грузы из Европы в Россию и обратно.

— Сначала были проблемы из-за ковида и десятидневной самоизоляции: на своей машине из Польши в Беларусь домой на пару дней уже приехать нельзя было. Наш директор нашел выход: домой на два-три дня мы заскакивали прямо из рейса, когда везли груз через нашу страну.

Когда «бахнула» новость про ограничение на выезд из Беларуси, водитель забеспокоился, сообщил об этом своему "пану".

— Перед Новым годом нам такой «подарок» власти преподнесли. Все водители хотят к праздникам хоть на пару дней домой вернуться, а потом снова на работу. Так что, получается, что из-за этого мы уже один свой выезд полугодовалый тратим? Допустим, уедем на работу 2 января, а в следующий раз можно только через полгода выезжать? — в разговоре на больную тему Виталий озвучивает вопросы, которыми задаются многие его коллеги.

Но пока можно сказать, что водителю повезло: перевозчик, у которого он работает, перед праздниками отправляет груженую фуру в Россию, затем уже пустая она вернется в Беларусь, где Виталий встретит праздники и потом пересчет границу без всяких ограничений.

Напомним, норма о том, что выезжать из страны через наземные пункты пропуска можно не чаще одного раза в полгода, на водителей, которые осуществляют международные перевозки, не распространяется. Проще говоря, на фуре пересекать границу можно столько раз, сколько это необходимо для работы.

Но будет ли каждый раз у Виталия возможность попадать на такой «удобный» рейс, он не знает. В Беларуси у него жена, ребенок, родители — поэтому уехать в рейс сразу на полгода он не может.

— Добираться самолетом — тоже не вариант. Я живу недалеко от белорусско-польской границы. Это мне надо ехать в Минск, оттуда на самолете до Варшавы, а оттуда снова к границе — на базу фирмы. Это очень затратно.

Водитель убежден, что меры, которые принимают в целях предотвращения распространения в стране коронавируса — это лишь вымышленная причина, необходимая для того, чтобы закрыть границу.

— Да я не знаю ни одного дальнобойщика, который бы заболел коронавирусом. Если бы власти так уж хотели предотвратить распространение этой заразы, то пусть бы школы на карантин закрыли — вот где обмен вирусом идет! А сейчас нам препоны создают, после которых еще больше людей задумаются, чтобы уехать из страны.

«Трое детей, каждая копейка на счету — а тут летать самолетом на работу»

Как и большинство коллег, работающих на европейского перевозчика, Антон добирается до базы в Вильнюсе на своем авто, оттуда — на микроавтобусе несколько водителей везут в Германию: там находятся фуры.

— В фирме около 500 машин, практически все водители — белорусы. Шесть недель работаем, три — дома. Раз в два месяца мы пересекаем границу, поэтому постановление рубануло именно по таким, как я, — говорит водитель.

Начальство литовской фирмы, на которую работает водитель, пока отмалчивается, но Антон надеется, что там что-то придумают.

Летать за свой счет на самолете он не намерен: у Виталия трое детей, тут каждая копейка на счету. К тому же с собой он всегда везет много вещей, которые нужны в рейсе, а это дополнительные траты за перевозку багажа.

— В чате между собой мы шутим, что придется менять график работы: будем четыре месяца работать, два — находиться дома. Вот и получится одно пересечение границы за шесть месяцев. В такие длительные рейсы люди ездят. Знаю, что парни из Узбекистана по году в кабине жили и работали. Но это очень тяжело.

Антон также не считает приемлемыми для себя вариантами работать в Беларуси или переезжать жить в Европу.

— Дело даже не в образе жизни европейцев. Ведь мы там все равно гастарбайтеры, за работу нам платят меньше, чем местным жителям. За эти деньги мы там просто не выживем, а для Беларуси такой заработок очень хороший.

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