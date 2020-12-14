Ученые установили, как мозг реагирует на звуки во время сна 1 14.12.2020, 13:52

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Специалистов всегда волновал вопрос, каким образом, мозг игнорирует весь шум, во время фазы быстрого сна.

Сон — это момент, когда наше подсознание перемещается в виртуальную реальность. При этом наше тело практически не двигается. Но если хорошо посмотреть на человека, который спит, то можно заметить движение его глаз.

Это свидетельствует о том, что человек находится в фазе быстрого сна, пишет orthodox.od.ua. В этой фазе мозг людей работает так же, как и в течение дня.

Ученых всегда волновал вопрос, каким образом, мозг игнорирует весь шум, во время фазы быстрого сна. В ходе исследований выяснилось, что быстрая фаза сна нужна для того, чтобы восстановить эмоциональный баланс. Пока мы спим, наш мозг начинает активно работать и всю полученную информацию переводит из кратковременной в долговременную память.

Чтобы изучить, как мозг игнорирует шум во время сна, ученые из Франции и Австралии задействовали 18 человек. За результатами они следили с помощью электроэнцефалограммы. В ходе опыта они выяснили, что мозг во время быстрой фазы сна записывает все поступающие к нему сигналы.

То есть он работает так же, как днем, когда человек бодрствует. При этом, мозг работает так, что сон людей не нарушается. По словам добровольцев, они не слышали никаких звуков, им просто снились сны, связанные со звуками, которые звучали во время эксперимента.

Ученые сделали вывод, что мозг людей идет на любые хитрости, чтобы не нарушать человеческий сон.

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