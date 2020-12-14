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Во сколько обошлось белорусским властям отключение интернета

  • 14.12.2020, 14:07
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Во сколько обошлось белорусским властям отключение интернета

Счет идет на миллионы долларов.

Издание «Настоящее время» подготовило подробный разбор, почему отключения интернета так дорого обходятся государству. В подсчетах использовался инструмент неправительственной организации NetBlocks, которая на основе широкого массива статистических данных высчитывает ориентировочную стоимость отключений отдельных сервисов и полного шатдауна.

«Настоящее время» посчитало, что за 2,5 суток стоимость отключений могла обойтись Беларуси в 138 млн долларов. Но, как замечает Telegram-канал «За BYnet», на самом деле шатдаун длился 3 дня, поэтому стоимость может быть еще больше и доходить до 170 млн долларов.

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