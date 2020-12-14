Правозащитники требуют провести проверку по фактам пыток в отношении Ольги Хижинковой 10 14.12.2020, 14:26

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Ольга Хижинкова

Неоказание медицинской помощи, холод в камере, пропажа из передачи шампуня против вшей и многое другое.

Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси при содействии белорусских правозащитных организаций подал заявление в прокуратуру города Минска с требованием провести прокурорскую проверку по фактам пыток в отношении Ольги Хижинковой и привлечь виновных к ответственности, сообщает tut.by.

Заявление подписали РОО «Правовая инициатива», правозащитная организация Human Constanta, «Белорусский документационный центр», ПСОО «Звено», правозащитный центр «Правовая помощь населению», «Центр по продвижению прав женщин».

Юристы, ссылаясь на публикации в СМИ, указывают на хронологию преследования и пытки в отношении Ольги. Неоказание медицинской помощи, холод в камере, пропажа из передачи шампуня против вшей, а также нахождение без зубной пасты, щеток, полотенец и сменного белья 4 дня с момента задержания, лишь часть того, в каких условиях находится Ольга в ЦИП на Окрестина.

Правозащитники отмечают, что все административные взыскания наложены за участие в мирных акциях протеста против действий государственных органов, подобные действия являются преследованием на основании политических взглядов и нарушением права на мирные собрания и выражение мнения. Любое лишение свободы за мирную реализацию прав человека является произвольным, нарушающим право на свободу и личную неприкосновенность.

В рамках проверки правозащитники требуют от прокуратуры посетить Ольгу, а также:

• истребовать записи видеокамер из коридоров и камеры, где Хижинкова находилась и находится, а также внутреннего дворика;

• истребовать сведения об оказании медицинской помощи, а также данные о фактах обращения сотрудников ЦИП в центр гигиены и эпидемиологии;

• истребовать сведения о проводимых санитарно-эпидемиологических мероприятиях, в том числе о мероприятиях под руководством центра гигиены и эпидемиологии.

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